為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

「林徐二公」台語繪本 讓嘉義學子認識在地故事

「林徐二公」台語繪本發表會，今天在嘉市布街境開基古廟舉行。（記者丁偉杰攝）

「林徐二公」台語繪本發表會，今天在嘉市布街境開基古廟舉行。（記者丁偉杰攝）

2019-11-20 21:03:33

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市母語文化教育學會今天下午發表「有情有義的林徐二公—開基古廟積德立廟故事」台語繪本，將早年諸羅城內布境街福德祠（現址嘉市公明路）的故事，以台語文的描述方式，藉由生動有趣的插畫，紀錄在地故事，繪本將贈送給全市各國小，讓學子對家鄉事有更深入認識。

嘉市母語文化教育學會理事長高基榮說，該會執行嘉市文化局經費補助「諸羅講堂東市文化行動論壇」計畫，調查嘉市古城文化議題、社區資源後，轉化為東市場繪本故事集系列，去年5月發表第一本「嘉義來去踅東市之有拜有保庇」，今天發表第二本「林徐二公」。

發表會在布街境開基古廟舉行，市府文化局長蕭柏勳、開基古廟主委高瑞星及「林徐二公」繪本的插畫作者、筆名「潘朵拉」黃睿妍等人與會，蕭柏勳代表贈書給民族國小學童。

蕭柏勳表示，東市場繪本故事集，透過在地耆老訪談、文獻研究等，展現在地化元素及成果，文化局會繼續支持，向文化部爭取經費。

嘉市母語文化教育學會總幹事張至宏說，將結合「風鼓劇團」以「林徐二公」故事，改編成劇本，進行社區劇場巡迴演出，12月7日下午3點在嘉市文化局演講廳表演。

嘉市母語文化教育學會理事長高基榮（前排左二）贈書「林徐二公」台語繪本給民族國小學童。（記者丁偉杰攝）

嘉市母語文化教育學會理事長高基榮（前排左二）贈書「林徐二公」台語繪本給民族國小學童。（記者丁偉杰攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
社區就是教室 台南將軍國小走讀紀錄傳承家鄉歷史
2019-10-28 19:19

社區就是教室 台南將軍國小走讀紀錄傳承家鄉歷史
感念若瑟醫院「畢爺爺」 女學生創作《阿督仔病院》繪本
2019-08-07 22:43

感念若瑟醫院「畢爺爺」 女學生創作《阿督仔病院》繪本
加倍安心！隔震捷運宅熱銷 每周來客200組

加倍安心！隔震捷運宅熱銷 每周來客200組
砂石山下的小學出繪本 譜出「希望之歌」
2019-05-18 08:23

砂石山下的小學出繪本 譜出「希望之歌」
自己的家鄉故事自己書演 台南4年出版34話我家鄉繪本
2019-05-07 21:11

自己的家鄉故事自己書演 台南4年出版34話我家鄉繪本
誠鑫好家 青埔最完美3+1房

誠鑫好家 青埔最完美3+1房
【千萬種故事】繪聲繪影，讓星奇兒走出獨奏世界──《小星星變奏曲》
2019-05-04 06:00

【千萬種故事】繪聲繪影，讓星奇兒走出獨奏世界──《小星星變奏曲》

網友回應

生活今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播