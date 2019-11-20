「林徐二公」台語繪本 讓嘉義學子認識在地故事

「林徐二公」台語繪本發表會，今天在嘉市布街境開基古廟舉行。（記者丁偉杰攝）

2019-11-20 21:03:33

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市母語文化教育學會今天下午發表「有情有義的林徐二公—開基古廟積德立廟故事」台語繪本，將早年諸羅城內布境街福德祠（現址嘉市公明路）的故事，以台語文的描述方式，藉由生動有趣的插畫，紀錄在地故事，繪本將贈送給全市各國小，讓學子對家鄉事有更深入認識。

嘉市母語文化教育學會理事長高基榮說，該會執行嘉市文化局經費補助「諸羅講堂東市文化行動論壇」計畫，調查嘉市古城文化議題、社區資源後，轉化為東市場繪本故事集系列，去年5月發表第一本「嘉義來去踅東市之有拜有保庇」，今天發表第二本「林徐二公」。

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發表會在布街境開基古廟舉行，市府文化局長蕭柏勳、開基古廟主委高瑞星及「林徐二公」繪本的插畫作者、筆名「潘朵拉」黃睿妍等人與會，蕭柏勳代表贈書給民族國小學童。

蕭柏勳表示，東市場繪本故事集，透過在地耆老訪談、文獻研究等，展現在地化元素及成果，文化局會繼續支持，向文化部爭取經費。

嘉市母語文化教育學會總幹事張至宏說，將結合「風鼓劇團」以「林徐二公」故事，改編成劇本，進行社區劇場巡迴演出，12月7日下午3點在嘉市文化局演講廳表演。

嘉市母語文化教育學會理事長高基榮（前排左二）贈書「林徐二公」台語繪本給民族國小學童。（記者丁偉杰攝）

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