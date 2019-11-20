首府大學董事長被爆徇私聘用3子女 校方回應了

台灣首府大學。（記者楊金城攝）

2019-11-20 20:12:01

〔記者楊金城／台南報導〕位在台南市麻豆區的台灣首府大學遭媒體踢爆，董事長應秀鳳疑徇私聘用自己二個兒子、一個女兒，台首大回應說，相關聘任都是符合相關法規。

應秀鳳的兩個兒子擔任台首大校董與主任秘書，前教育部長吳清基被聘為首府大學董事，也被質疑是要協助爭取私校補助款的門神，連應秀鳳的女兒蔡馨瑩也掛名擔任高雄蓮潭國際會館、高雄國際會館的執行長一職；應秀鳳子女3人被質疑無教學、管理等經驗或能力，卻擔任要職坐領乾薪。

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首府大學回應說，董事長的2位兒子擔任主任祕書、董事等職務，是經過董事會遴選、學校開會決議，符合相關法規，也已向教育部報備核可，且擔任主祕的蔡鎮安為輔佐校長招生勤跑全台，成績有目共睹。

至於聘任前教育部長吳清基為校董，是因其為前董事長蔡清淵的舊識，給學校許多建議及支持，被指「當私校門神」的說法完全是惡意指控。

學校另回應說，依「台灣首府大學附設蓮潭國際文教會館設置辦法」，由校長擔任管理委員會主委，並依法遴選執行長負責協調附屬機構之相關事務，並與學校及相關投資事業保持聯繫，以利運作。

台首大指出，蓮潭國際文教會館之前進行人事改組之原因，主要是發現蓮潭國際文教會館部份主管有選擇性的報告業務之情況，疑似有隱瞞相關事務，因此校長戴文雄才遴聘蔡馨瑩擔任執行長，負責相關聯繫事宜，並積極掌握會館之行政會務，向校長彙報。

學校說，蔡馨瑩任職期間盡心協調蓮潭國際會館、學校及投資事業之相關事務，均有資料可稽。爆料者無憑據指控董事長女兒在蓮潭國際會館及高雄國際會館領雙薪，實為不實指控。

至於蓮潭國際文教會館營運部分，學校另依法聘有營運長（即副總經理）負責，與蔡馨瑩無關，且首府大學附屬機構之人事係依學校相關辦法辦理，並無違法之虞。

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