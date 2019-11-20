首府大學校董疑徇私 週刊爆聘2兒當專任董事、學校主秘

首府大學董事長應秀鳳（見圖），被爆讓自己的大兒子和二兒子擔任有給職董事及學校主任祕書，遭質疑有違反《私校法》第81條「圖謀他人不當利益」，以及坐領乾薪之嫌。（圖擷自首府大學網站）

2019-11-20 10:14:39

〔即時新聞／綜合報導〕位於台南麻豆的台灣首府大學被爆，該校董事長應秀鳳讓自己的大兒子和二兒子擔任有給職董事及學校主任祕書，年薪破百萬，被質疑有違反《私校法》第81條「圖謀他人不當利益」之嫌，以及坐領乾薪之嫌。

據《鏡週刊》報導，有私立首府大學的教職員日前向全國私立學校產業工會檢舉，指董事長應秀鳳讓自己的兩個兒子分別擔任有給職董事及學校主任祕書，年薪破百萬卻幾乎沒在做事，因此被質疑將有公益性質的私校當成家族企業經營，引發許多教職員反彈。

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全國私立學校產業工會理事長尤榮輝接獲檢舉後指出，學校主祕一職通常是由學養俱佳且經驗豐富的專業人士擔任，但去年7月被聘為首府大學主秘的蔡鎮安，6月才剛從首府大學企管系畢業，根本沒有教學、治校等經驗或能力。

尤榮輝指出，此聘任案不扶學校利益，且蔡鎮安身為董事長之子，有違反《私校法》第81條「圖謀他人不當利益」之嫌，董事會及校長則可能有「未盡善良管理人義務」的法律責任。至於另一名兒子蔡鎮宇則因專任董事一職，年領177萬元，也有坐領乾薪之嫌。

除此之外，前教育部長吳清基、東方設計大學董事長李福登被聘為首府大學董事，也被質疑是要協助爭取補助款的門神。且該校因為少子化學生人數不足，導致部分系所停招，多名教職員遭資遣，也引發不少糾紛，有教師質疑，在其他系所有相關職缺，校方卻直接要求教師退休或離職，有些教師甚至為此與校方對簿公堂。

針對相關質疑，首府大學稱，董事長的2位兒子擔任主任祕書、董事等職務，是經過董事會遴選、學校開會決議，符合相關法規，也已向教育部報備核可，且擔任主祕的蔡鎮安為輔佐校長招生勤跑全台，成績有目共睹。至於聘任前教育部長吳清基，是因其為前董事長蔡清淵的舊識，給予該校許多建議及支持，並反批「當私校門神」的說法完全是惡意指控。

前教育部長吳清基、東方設計大學董事長李福登被聘為首府大學董事，也被質疑是要協助爭取補助款的門神。（圖翻攝自《鏡週刊》）

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