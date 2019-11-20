董座親兒當主秘 台首大校長：給年輕人機會

首府大學董事長應秀鳳（見圖），被爆讓自己的大兒子和二兒子擔任有給職董事及學校主任祕書，遭質疑有違反《私校法》第81條「圖謀他人不當利益」，以及坐領乾薪之嫌。（圖擷自首府大學網站）

2019-11-20 16:36:11

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣首府大學遭爆聘任董事長的親兒當有給職董事與主任秘書，台首大校長戴文雄表示，董事名單依法通報教育部獲核備，主秘則是給年輕人機會，且一年多來其表現、協調能力皆被認可，校內規範並未強制主秘要有副教授以上學經歷，未來將配合教育部調查。

台首大的董事長應秀鳳因聘任自己2名兒子分別擔任校內有給職董事與主任秘書，引發爭議；教育部今表示，將對此組專案小組調查；台首大校長戴文雄則聲稱，該人事案在去年就遭全國私校協會檢舉，當時便已向教育部解釋，不知為何1年多過後仍再重提。

請繼續往下閱讀...

戴文雄說，校內董事會成員名單依法都會通報教育部，董事長兒子蔡鎮宇任有給職董事在合法範圍內，並獲核備無問題；對於董事長次兒蔡鎮安擔任校內主秘，則是看中其在校內表現優異，對校內熟悉，可擔綱校長幕僚長一職，進行相關行政協調事務。

戴文雄重申，校內規範中，並未強制主任秘書一定要具備副教授以上學經歷，有能力的職員便可擔綱，當初進用蔡鎮安，都符合相關規範，而他1年多工作下來，協助海外招生、協調與高雄市府、蓮潭會館等學生實習項目，也負責校內單位與系所的居中協調，認為他已足以擔綱此任。

戴文雄還說，確實蔡主秘年輕，某些能力尚須累積，但舉自己而言，也不是一開始就會當校長，認為聘蔡是給年輕人機會，如果主秘做不好，學校也會承擔；未來也會配合教育部相關調查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法