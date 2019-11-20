獨家》首府大遭爆董事長親兒當主秘、董事 教部組專案小組調查

台南市的台灣首府大學董事長應秀鳳讓2個兒子當校內有給職的董事與主任秘書，年薪破百萬，涉違私校法，；教育部今將組專案小組介入調查。（圖擷自首府大學網站）

2019-11-20 14:35:22

〔記者吳柏軒／台北報導〕台南市的台灣首府大學遭媒體踢爆，董事長應秀鳳讓2個兒子當校內有給職的董事與主任秘書，年薪破百萬；教育部今表示，將組專案小組介入調查，依該校規章，主秘需由副教授以上兼任，或由職員擔任，應女次子去年才甫畢業就上任，教部將依法徹查。

台灣首府大學遭《鏡週刊》踢爆，董事長應秀鳳讓自己的大兒子擔任該校有給職董事，二兒子則是擔任學校主任秘書，年薪破百萬，遭全國私立學校產業工會理事長尤榮輝質疑，主秘一職十分重要，但應的次子去年6月才剛從台首大畢業，根本無教學、治校經驗，就位居高職，不符學校利益，也恐因圖謀他人不當利益而違反私校法。

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教育部今表示，將組成專案調查小組釐清相關事實，包含2人的工作職掌、出勤狀況及薪資報酬等。

教育部官員表示，依私校法第16條規定，董事相互間有配偶及三親等以內血親、姻親之關係者，不得超過董事總額3分之1；故應女聘親兒任校內董事，須檢視有無超過名額。

而私校法第44條規定，學校法人的董事長、董事、監察人及校長之配偶及三親等以內血親、姻親等，不得擔任所設私立學校承辦總務、會計、人事事項的職務，應女聘任2兒的行為是否觸及該條，將教育部專案小組將審查。

另，教育部還發現，台首大的組織規程第10條第3款規定，秘書室主任秘書由校長聘請副教授以上教學或研究人員兼任，或由職員擔任，如今主秘是由去年甫畢業的應女次子擔任，上述法條與規範，都是教育部檢視2人聘任案的關鍵。

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