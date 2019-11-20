為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

獨家》首府大遭爆董事長親兒當主秘、董事 教部組專案小組調查

台南市的台灣首府大學董事長應秀鳳讓2個兒子當校內有給職的董事與主任秘書，年薪破百萬，涉違私校法，；教育部今將組專案小組介入調查。（圖擷自首府大學網站）

台南市的台灣首府大學董事長應秀鳳讓2個兒子當校內有給職的董事與主任秘書，年薪破百萬，涉違私校法，；教育部今將組專案小組介入調查。（圖擷自首府大學網站）

2019-11-20 14:35:22

〔記者吳柏軒／台北報導〕台南市的台灣首府大學遭媒體踢爆，董事長應秀鳳讓2個兒子當校內有給職的董事與主任秘書，年薪破百萬；教育部今表示，將組專案小組介入調查，依該校規章，主秘需由副教授以上兼任，或由職員擔任，應女次子去年才甫畢業就上任，教部將依法徹查。

台灣首府大學遭《鏡週刊》踢爆，董事長應秀鳳讓自己的大兒子擔任該校有給職董事，二兒子則是擔任學校主任秘書，年薪破百萬，遭全國私立學校產業工會理事長尤榮輝質疑，主秘一職十分重要，但應的次子去年6月才剛從台首大畢業，根本無教學、治校經驗，就位居高職，不符學校利益，也恐因圖謀他人不當利益而違反私校法。

教育部今表示，將組成專案調查小組釐清相關事實，包含2人的工作職掌、出勤狀況及薪資報酬等。

教育部官員表示，依私校法第16條規定，董事相互間有配偶及三親等以內血親、姻親之關係者，不得超過董事總額3分之1；故應女聘親兒任校內董事，須檢視有無超過名額。

而私校法第44條規定，學校法人的董事長、董事、監察人及校長之配偶及三親等以內血親、姻親等，不得擔任所設私立學校承辦總務、會計、人事事項的職務，應女聘任2兒的行為是否觸及該條，將教育部專案小組將審查。

另，教育部還發現，台首大的組織規程第10條第3款規定，秘書室主任秘書由校長聘請副教授以上教學或研究人員兼任，或由職員擔任，如今主秘是由去年甫畢業的應女次子擔任，上述法條與規範，都是教育部檢視2人聘任案的關鍵。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
首府大學校董疑徇私 週刊爆聘2兒當專任董事、學校主秘
2019-11-20 10:14

首府大學校董疑徇私 週刊爆聘2兒當專任董事、學校主秘
涉永達案被告瀆職 教育部：依私校法監督 未查有不法
2017-08-24 11:45

涉永達案被告瀆職 教育部：依私校法監督 未查有不法
失智人口急遽攀升　恐因控醣不佳引起

失智人口急遽攀升　恐因控醣不佳引起
誠鑫好家 青埔最完美3+1房

誠鑫好家 青埔最完美3+1房

網友回應

生活今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播