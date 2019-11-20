臨危不亂！公務員辦公突倒地 同事合力救回

新北市交通事件裁決處日前有一名張姓課員身體不適倒地，同事合力救回，市長侯友宜今天在市政會議公開表揚。（交通局提供）

2019-11-20 09:23:41

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市交通事件裁決處日前有一名張姓課員突然心臟不適昏倒在地，經課長王群翔和同仁尹宥翔、林意騰等三人合力分別施予CPR和AED電擊，成功救回一命，市長侯友宜今天公開表揚，肯定同仁臨危不亂的緊急應變作為。

「張XX，你怎麼了！」尹宥翔回想，本月15日下午3點45分，發現張姓課員倒地，他大聲喊叫，隨後王群翔上前發現張員頭撞鐡櫃、面部朝下，趕緊將張員翻身，施予CPR急救，並請同仁呼叫救護車。

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由於張員無反應，隨後辦事員林意騰接手繼續按壓，施予CPR仍無反應，王群翔立即指揮尹宥翔取出AED施予電擊，張員才終於恢復意識，約5分鐘後救護車趕到，由王群翔陪同將張員送醫。

裁決處處長李忠台表示，張員到院後，醫師表示必須於90分鐘內進行心導管手術，並有家屬簽名，王群翔隨即聯絡張員的弟弟，惟張員已恢復意識，手術同意書由張員自行簽名，當晚手術進行至晚間7點左右，過程順利，張員目前住院休養中。

交通局長鍾鳴時表示，王群翔、尹宥翔、林意騰三人均受過消防局的CPR及AED急救訓練，遇到突發狀況時能臨危不亂、鎮定施予急救措施，成功救回一命，值得嘉許。

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