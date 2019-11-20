南投推竹山竹藝產業園區 可望2021年動工

南投竹山竹藝產業園區示意圖。（南投縣政府提供）

2019-11-20 08:21:10

〔記者張協昇／南投報導〕南投竹山竹藝產業園區，係南投縣政府規劃開發的4大產業園區之一，南投縣長林明溱及建設處長李正偉，在議會縣政總質詢面對議員游顥及蔡孟娥詢問開發進度時表示，竹藝產業園區土地，目前正提報營建署爭取土地同意變，如果相關作業順利，預估2021年或2022年動工興建，可提供16至25家廠商進駐，帶來1000至1500名就業機會。

南投縣長林明溱指出，竹山竹藝產業園區預定地部分土地為特定農業區，需變更為一般農業用地才能進行規劃，縣府已提報營建署爭取同意變更，目前進行第一階段審查作業，營建署及經濟部態度樂觀。

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建設處長李正偉表示，園區土地總面積逾11公頃，已爭取到4.2億元經費進行後續規劃興建，未來縣府會持續積極推動，以利竹山鎮產業經濟發展，增加就業機會，預估開發完成後可提供16至25家竹工藝產業和觀光工廠進駐，每年帶來15億至18億元產值。

南投縣政府也指出，竹山竹藝產業園區基地座落於南投縣竹山鎮西北隅，基地臨省道台3線為主要聯絡道路，往西可跨越清水溪進入雲林縣，向北可通往國道3號，沿台3線再往東約1公里則可達竹山鎮都市計畫區，交通便捷。

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