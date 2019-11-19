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首頁　>　生活

改善科研人才斷層 科技部海外攬才人數倍增

科技部長陳良基。（資料照）

科技部長陳良基。（資料照）

2019-11-19 19:43:20

〔記者簡惠茹／台北報導〕科技部推年輕學者養成計畫，藉此吸引年輕學者返台或來台任職，今年最新梯次海外攬才人數倍增，無論是海外機構申請通過案或外籍申請者，都比今年第一梯次增加一倍。

科技部表示，為改善國內科研世代斷層情形，加強延攬具創新性、國際性的優秀年輕學者返台和來台於國內大專校院任職，從去年開始推動「年輕學者養成計畫」，包括「愛因斯坦培植計畫」及「哥倫布計畫」兩類，最近一梯次審查結果出爐，共計通過81件計畫，其中來自海外機構申請通過案為27件，較上梯次的13件增加1倍。

陳良基表示，近年來我國40歲以下大專校院教師比例，已由101學年度的15%，逐年降至107學年度的9%，人數更由約6000人陡降至3500人；此外，根據去年統計，未來10年內將有35%的大學教師屆齡退休，顯示我國將面臨科研人才結構斷層現象，而「年輕學者養成計畫」，目的為提供各大學於國際延攬年輕優秀人才的激勵方案。

科技部表示，本梯次包含今年第2梯次及明年度計畫申請案，共計受理374件，其中來自海外機構的申請案達82件，明顯比去年31件、今年第1梯次36件還高，且外籍申請者有21件，比今年度第1梯次的10件增加1倍。

此外，科技部指出，因來自海外或外籍申請案大幅增加，通過案也隨之倍增，海外機構通過案共計27件，包括美、英、德、法、日、澳、荷、瑞典、新加坡等等、外國籍通過案為10件，包括美、英、荷、希臘、巴基斯坦、馬來西亞等，為歷年最高，這表示科技部於去年和今年分赴美、歐攬才成效逐步彰顯，並已於海外逐漸塑造優秀科研人才來台服務氛圍。

科技部表示，本梯次通過案研究主題及方法新穎，更有跨領域的特色，包括半導體中的量子光電應用、發展生物相容之短波紅外螢光量子缺陷，用於癌症的早期檢測、利用線蟲探討神經感知機制、建構金融體系與科技創新互動下的跨界監理框架等。

外籍人士申請通過情形。（科技部提供）

外籍人士申請通過情形。（科技部提供）

海外人才申請通過情形。（科技部提供）

海外人才申請通過情形。（科技部提供）

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