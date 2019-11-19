月之美術館2019首檔秋季展 「月光之城」11/23登場

「月之美術館」首辦秋季展「月光之城」將於23日晚上開幕，鹽水小鎮化身座美術館，常民生活氣息融入藝術場域。（記者王涵平攝）

2019-11-19 12:25:12

〔記者王涵平／台南報導〕「月之美術館」首辦秋季展「月光之城」將於23日晚上開幕，鹽水小鎮化身座美術館，常民生活氣息融入藝術場域。

「月之美術館2019 秋季展－月光之城」，將以6件作品、1項展覽，邀請民眾參與計畫，系列活動包括新營在地倉庫市集，雞屎藤舞蹈劇場、Just Jazz樂團、街頭藝人香蕉哥、吳青原和Apple & Vincent也將帶來精采演出，部分展演並搭配藝術裝置一起呈現，帶給民眾不同的視覺感受。

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南市文化局表示，策展以月光為主軸，作品包含空間裝置、建築構成、數位科技、社區關懷、民俗信仰等不同媒介及設置策略，除了象徵月之美術館呼應鹽水月津港的歷史場域精神。

5組藝術家於鹽水的2條老街和4條巷弄進行藝術創作，作品包括鹽水在地藝術團隊－禹禹藝術工作室，以整修有成的中正路老街立面，打造時光守護神獸《光陰使者》，融合各家戶的生命故事，傳遞與土地相互連結的溫暖語彙；禹禹另也將古月津八景之一「赤兔望月」帶入連成巷，與在地學童一起創作《連成兔行》，以穿梭跳躍在巷內的兔子和商店旋轉燈，訴說早期商行繁榮的人潮。

東海大學張惠蘭師生團隊進入王爺廟巷，透過計畫和工作坊凝聚民眾共識，以彩繪、鐵窗花、陶作、植栽、藝術裝置等，打造可親與在地精神的藝術創作，闡述地方記憶與未來場域情境，引領大家一起《穿梭王爺廟巷的時光記憶》。

秋季展展期將一直持續到明年2月16日，隨著2020月津港燈節結束方落幕，每日啟燈時間為晚上6至10時。

「月之美術館」首辦秋季展「月光之城」將於23日晚上開幕，鹽水小鎮化身座美術館，常民生活氣息融入藝術場域。（圖由南市文化局提供）

「月之美術館」首辦秋季展「月光之城」將於23日晚上開幕，鹽水小鎮化身座美術館，常民生活氣息融入藝術場域。（圖由南市文化局提供）

「月之美術館」首辦秋季展「月光之城」將於23日晚上開幕，鹽水小鎮化身座美術館，常民生活氣息融入藝術場域。（記者王涵平攝）

「月之美術館」首辦秋季展「月光之城」將於23日晚上開幕，鹽水小鎮化身座美術館，常民生活氣息融入藝術場域。（記者王涵平攝）

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