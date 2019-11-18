台中國際機場2040年計畫 林佳龍批盧秀燕「搞不清楚狀況」

交通部長林佳龍再提台中國際機場2040整體規劃，批市長盧秀燕「誤會」、「搞不清楚狀況」。（記者歐素美攝）

2019-11-18 19:42:17

〔記者歐素美／台中報導〕台中國際機場國內航廈整體改善工程今天開工動土，交通部長林佳龍再提台中國際機場2040整體規劃，批台中市長盧秀燕「誤會」、「搞不清楚狀況」，強調2040年整體規劃不是2040年才要做，而是那一年要完成的整個台中國際機規劃是怎樣，而且預算也增加，從2035年248億元增加至756億元。

林佳龍表示，15年前台中機場從水湳遷到清泉崗，但軍民兩用機場，如何逐漸增加民航的功能？經其在台中市長任內不斷跟中央建議推動，台中機場於2017年正式命名台中國際機場，2018年行政院正式核定台中國際機場2035年整體規劃，今年進一步向前推進，除往前完成先前規劃的內容，包括航廈整建擴建，國內及國際航的整合及第三航廈的規劃，再加上旁邊的維修廠、聯絡滑行道及戶外機棚，使機場功能逐漸擴充。

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林佳龍強調，2040年整體規劃不是2040才要做，是那一年要完成的整個台中國際機規劃是怎樣，預算也增加，從2035年248億元增加至756億元，還有一個新的國際航廈及專屬的民航跑道，如果軍民跑道不能分開，就永遠沒有辦法成國際機場，因為軍用跟民用機場的功能不太一樣，此外，國機國造、漢翔航太產業及週邊的精密機械工具機及零組件產業，這個才是未來客運之外，貨運從這裡可以中進中出，真正做到「客從機場入、貨從機場出」。

林佳龍並說明，廉價航空是指在地維修，廉價的意思是很多飛機來這邊，不用自己設維修廠，我們直接提供服務，也賺到這個錢，「我也特別在這裡跟市府說明，盧市長有些誤會，說我們竟然將2035年又延後5年，請楊副市長回去跟市長及市府團隊報告，延後是擴大加碼，增加了近3倍的經費」。

針對清泉崗門戶計畫，林佳龍說，原本該計畫在內政部只剩一次審查就過了，但台中市政府在今年初將計畫撤回，引發關注才又送回去，另有一個2千多萬的標案，市府說要重新規劃，建議市府「要慎重」，因有時時重新開始又是3、5年，如何能夠跟未來機場的發展同步，一併銜接非常重要。

市府則回應指出，為促進台中機場真正升格為國際等級，新市府上任後，補充修正相關計畫，從未停止推動「台中國際機場門戶及周邊地區整體開發」案，都市發展局長黃文彬今年更率隊拜會台中航空站，針對機場現況營運及未來規劃交換意見，再次表達「繼續推動」的決心，絕無所謂停止推動或撤案。

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