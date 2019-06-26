台中機場再增新航線 直飛中國昆明今首航

2019-06-26 18:01

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中國際機場再增新航線，中國東方航空公司新闢台中至中國昆明直飛定期航班，今天26日首航，台中市副市長令狐榮達代表市長盧秀燕，與市府局處代表及工商產業領袖，搭乘首航班機到昆明，進行產業及文化觀光交流，觀旅局表示，市府全力協助中央開拓台中國際機場國際及兩岸新航線航點，讓中台灣國際入出境觀光旅遊更加便利性。

東方航空以波音737機型為主，每週三、日直飛定期往返台中至昆明，今天首航班機抵達台中後，市府觀旅局副局長陳育正、東方航空台灣分公司總經理施海波、台中國際航空站主任張瑞澍等人到場迎接旅客，致贈每人一份台中糕餅伴手禮與旅遊導覽資訊，台中城市吉祥物「樂虎」也在清水國小小提琴表演團的伴奏下，熱情招呼每位來自昆明的遊客，感受台中陽光般的熱情與活力。

令狐榮達隨後率領市府與工商產業界代表，搭乘首航班機飛往昆明進行工商產業及文化、觀光與農業等交流，並邀請昆明參與2020台灣燈會設燈佈展、台中購物節等活動，深化兩市實質交流合作。

觀旅局指出，台中國際機場旅運量持續攀升，市府持續與亞洲與大陸城市互訪交流，協助中央政府開拓3至5小時可抵達的國際與兩岸航線，帶來更多國際觀光旅客。

另外，市府交通局也規劃三條機場至市區快捷巴士接送服務，分別是A1線「台中機場－台中公園」、A2線「台中機場－台中車站」及A3線「台中機場－逢甲夜市」，並提供線上預約、線上刷卡及行動支付等服務，讓自由行入境觀光旅客規劃行程更輕鬆便利。

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