台中機場航廈整建工程開工 蔡總統： 航太產業升級起手式

總統蔡英文出席台中國際機場國內航廈整體改善工程開工動土典禮，祈求工程順利！（記者歐素美攝）

2019-11-18 11:29:33

〔記者歐素美／台中報導〕總統蔡英文今天出席台中國際機場國內航廈整體改善工程開工動土典禮！期許交通部能以國際標竿機場的格局，擘劃未來機場發展。台中國際機場因近年客運量快速成長，航廈容量使用已趨飽和，交通部將斥資9.9億元，進行國內航廈整體改善工程，預計2022年底完工，進一步提升航廈容量及服務品質。

蔡總統表示，機場是城市的重要門戶，也是人潮的來源，這幾年「中進中出」的國際旅遊模式，就是交通部長林佳龍打下的基礎。台中中機場已有具體明確的發展方向，未來要以國際標竿機場的格局，逐步擴建既有的機場設施，並推動新國際航廈、民用跑道等各項建設。

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蔡英文總統指出，台中有精密機械產業聚落，適合發展航太維修市場，不久前，她才來台中見證空軍新高教機出廠，機場未來發展方向可結合在地資源及地方產業，跟「國機國造」政策相輔相成，成為台灣航太關聯產業發展的一環，國內航廈整體改善工程開工動土，代表了邁向升級的「起手式」。

交通部長林佳龍表示，台中機場運量快速成長，民航局提早啟動辦理「台中機場2040年整體規劃」，以1千萬人次以上的容量為目標，提出台中機場的終極發展藍圖願景。他也首度揭示未來機場聯外交通規劃，除了捷運可通到機場，國道三號也將從清水交流道直接開闢專用聯絡道銜接機場，5分鐘可達。

林佳龍說，民航局將同步辦理清泉崗機場陽西區發展計畫，建設經費將再增加508億元，達756億元，逐步推動民航專用跑道及其他機場設施用地建設，相信未來中部地區將有更具現代化與智慧化的國際級機場，提供優質的航空運輸需求服務，並帶領中部地區都市及產業發展，滿足中部地區民眾期待及符合地方需要。

民航局長林國顯簡報指出，隨著近年來中部地區民航空運及觀光產業之持續發展， 台中國際機場客運量快速成長，2018年運量已達歷史高峰264萬人次，較2017年成長逾10%，使得航廈及營運機坪面臨飽和壓力，民航局因此積極辦理各項建設，今年2月28日已啟用7座遠端/過夜機坪，減緩營運機坪調度壓力，並顯著提升機場整體運作效率，國內航廈整體改善工程將投入9.9億元經費，預計於2022年底完工，進一步提升航廈容量及服務品質。

林國顯表示，台中機場國內航廈改善工程將延續國際航廈「國慶鳥展開雙翼，凌空翱翔乘風破浪」設計理念，將兩座航廈在外觀上進行意象整合設計，完工後航廈年整體容量可增加100萬人次，達369萬人次。

目前為二層樓建築、僅一樓提供旅客使用的國內航廈，將改建為三層樓建築，各層樓都將與國際航廈連通，使國內航廈與國際航廈之空間能有效整合共用，同時並增設空橋等設備，以提升旅客服務品質。

今天動土典禮，除總統蔡英文、交通部長林佳龍外，立法院副院長蔡其昌、立委洪慈庸、沈智慧及台中市副市長楊瓊櫻等皆出席。

總統蔡英文（右二）出席台中國際機場國內航廈整體改善工程開工動土典禮。（記者歐素美攝）

總統蔡英文出席台中國際機場國內航廈整體改善工程開工動土典禮，期許交通部能以國際標竿機場的格局，擘劃未來機場發展。（記者歐素美攝）

台中國際機場國內航廈老舊，將比照國際航夏進行整體改善，預計2022年底前完工。（記者歐素美攝）

台中國際機場國內航廈整體改善工程動工，預計2022年底前完工。（記者歐素美攝）

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