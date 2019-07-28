台中國際機場快線公車 議員批：外國人很難用

2019-07-28 12:33

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府推出3條台中國際機場快線公車，必須在搭車前3天預約。台中市議員陳世凱今日表示，目前只能在民間建置的「Jobus」網站訂票，網站首頁是中文，進入機場快線公車網頁後才能選擇英文或日文，外國人難以使用，他要求市府應立即建置符合外國人需要的預約網站及App，才能有效拚國際觀光。

台中國際機場快線公車在2016年上路，包括A1「台中國際機場—台中公園」、A2「台中國際機場—台中車站」及A3「台中國際機場—逢甲夜市」，沿途停靠各大旅館、飯店及人氣夜市。

陳世凱表示，台中機場快線公車必須在搭車前3天預約，他的美國朋友想到台中旅遊，要從台中機場搭乘快線公車到市區，發現只有在Jobus才能訂票，但網站首頁都是中文，進入機場快線公車網頁後才能選擇英文或日文，對不懂中文的外國旅客來說，根本無法使用。

他也說，他曾要求市府觀光局建置App，讓外國人到台中知道怎麼搭公車、怎麼搭機場快線公車到市區，但到目前為止，連一點動作都沒有，要拚國際觀光談何容易，要求市府立即建置預約網站及App。

對此，公共運輸處長陳文政表示，機場快線公車招標時即要求業者必須建置預約平台，國光客運、捷順交通都與Jobus合作，他已發現網站首頁是中文的問題，並要求業者近期內改善。

至於外國人專屬的App，觀光局表示，該局已提出構想，將與交通局溝通，研究如何建置。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法