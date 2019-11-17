新北登山步道近800公里 清理荒煙蔓草人力不足

登山民眾反映四腳亭步道雜草久未清理，影響通行。（記者翁聿煌攝）

2019-11-17 23:49:31

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市的登山步道眾多，不少位於山海交界、風光明媚，但有山友反映，有些熱門的登山步道，例如位於新北市瑞芳與基隆交界的四腳亭步道久未整理、雜草蔓生，影響通行；新北市府觀光旅遊局長張其強表示，全市登山步道多達192條，清理人力不足，已和各區公所合作，不定期巡檢陸續整理，歡迎山友熱心反映。

新北市登山步道眾多，整理步道人員往往顧此失彼。（記者翁聿煌攝）

四腳亭步道因地理位置居高臨下，昔日有戰略價值，日治時期，日軍還在這裡建造深澳堡壘，又名深澳砲台，適合親子同行體驗歷史古蹟，但步道長滿雜草而難以通行，觀旅局接獲民眾陳情後，已迅速派員完成清理。

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觀旅局表示只要民眾反映，市府會盡快派員清理，圖為清理後的四腳亭步道。（觀旅局提供）

張其強指出，新北市的登山步道多達192條、總長度近800公里，在10月底前已完成77條步道的雜草清理和路徑維護，另從去年起，進行總長185公里的淡蘭古道北、中、南路的整修、維護和推廣。

四腳亭步道清理完成後，恢復環境美觀。（觀旅局提供）

他表示，新北市許多登山步道有歷史文化遺跡，觀旅局從今年起針對已經完工的淡蘭北路金字碑步道、燦光寮步道、苧仔潭步道和楊廷理步道等4條古道，確認工程後保固並進行除草，目前還在工程整修驗收的淡蘭中路14條古道，會再確認全線路徑狀況並清理雜草。

張其強說，包括淡蘭古道在內，全市總長近800公里的山徑步道都由觀旅局觀光技術科負責，但編制人力不足，約4至5人固定在各步道巡檢仍難全盤兼顧，必須仰賴區公所、常到步道運動的民眾熱心通報山徑的最新狀況，例如哪裡的草很多、擋到路、樹木傾倒甚至大石頭崩落等，可打市民專線1999通報。

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