週二早晚稍涼 北東留意局部短暫雨

2019-09-16 21:41

〔即時新聞／綜合報導〕明（17）日天氣早晚涼爽，看見陽光機率較今日多，高溫30到33度，北部、東北部有局部短暫陣雨，中南部午後有短暫雷陣雨機率；第16號颱風「琵琶」預計即將減弱為熱帶性低氣壓、對台灣沒有影響。

根據「中央氣象局」預報，週二水氣較今天少，但受東北風影響，迎風面的北部、東北部地區有局部短暫陣雨，花東及恆春半島為零星降雨；背風側的中南部地區天氣多雲到晴，以午後的短暫雷陣雨為主，降雨較集中在南部地區及中部山區。

溫度方面，明天各地晨間低溫24至26度，白天高溫在30到33度左右，看見陽光機會較今天多，需留意紫外線，明天基隆市、雙北、桃園市、台中市、彰化縣、台南市、高雄市以及屏東縣紫外線指數為「高量級」，其他地區皆為「過量級」。

「天氣風險公司」表示，受到低壓環流的影響，北部、東北部皆出現迎風面陣雨，預計還會持續2到3天不穩定的天氣；也因低壓環流位處台灣東側洋面，引入北方較涼空氣，使得北部地區早晚都有些涼意，但隨著下週低壓帶完全遠離、太平洋高壓會使全台白天的高溫回到32至34度左右。

氣象局也提醒，明日台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）沿海空曠地區及恆春半島、澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，請民眾務必注意安全。

氣象局指出，第16號颱風「琵琶」距離台灣約2200公里，預計即將減弱為熱帶性低氣壓，對台灣沒有影響。

空品方面，明天竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。

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