收假帶雨具！北部轉多雲局部短暫陣雨 中南部留意午後雷雨

2019-09-14 22:07

〔即時新聞／綜合報導〕明（15）日是中秋連假收假日，各地白天高溫在31至33度之間，迎風面「北部、東北部、東部」有短暫陣雨，背風面「中南部、各地山區」則要留意午後雷陣雨。

中央氣象局預報，明天「東北部」有短暫陣雨，「北部、花東及恆春半島」有小範圍短暫陣雨，「中南部」清晨則有局部短暫陣雨機會；「嘉義以南、各地山區」都要留意午後熱對流可能伴隨的短時強降雨、雷擊、強陣風等現象。

天氣風險公司指出，明天「北部、東北部」雲量、水氣增加，接下來幾天預計都是多雲局部短暫陣雨的天氣型態。目前西太平洋低壓帶上有3個低氣壓中心，最北的那個會往北移動，剩餘兩個變數較大，不排除有靠近台灣或形成颱風的可能性，還有待觀察。

溫度方面，各地晨間低溫約24至28度，白天北部24至32度；中部25至33度；南部25至33度；東部25至32度；外島26至33度。

紫外線方面，宜花東、雲嘉南、彭金馬達紅色「過量級」，可在20分鐘曝曬下造成皮膚、眼睛的傷害；其他地區是橘色「高量級」，促成傷害的曝曬時間為30分鐘內。提醒民眾做好防曬工作，避免在10點至14點間在烈日下活動。

空氣品質方面，花東為「良好」等級；北北基、桃竹苗、宜蘭、澎金馬為「普通」等級；中南部為「橘色提醒」等級。環保署說明，明天環境風場為偏北風，「中部以南」在下風區域，污染物容易累積，午後留意光化作用導致臭氧濃度上升，「雲嘉南局部沿海地區」則要注意揚塵現象。

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