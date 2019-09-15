未來一週水氣增！週一中部穩定 其他地區小心陣雨

2019-09-15 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕明（16）日中部天氣穩定，其他地區都有降雨機會，天氣沒有太大差異，「桃園以北」雲多，高溫約28、29度，其他地區高溫32至33度，沒下雨時天氣較悶熱。今（15）晚剛生成的第16號颱風琵琶，暫時對台沒有影響，而未來一週水氣較多，加上台灣東邊的低壓系統正在發展，天氣變動性大，較不穩定。

中央氣象局預報，明天「北部、東北部」有短暫陣雨，「南部、花東、恆春半島」有小範圍短暫陣雨，其他地區是多雲到晴。午後「嘉義以南、各地山區」有局部短暫雷陣雨，「南部」有機會出現局部較大的雨勢。

天氣風險公司指出，受季風低壓影響，這幾天吹起東北風，帶來水氣，也讓接下來的天氣趨向不穩定，迎風面「東北部、東半部」時晴時雨，背風面「中南部」相對穩定，但山區附近偶有局部陣雨；至於正在發展的低壓系統，目前變數仍大，同時不排除發展成颱風的可能。

據氣象資料，輕度颱風琵琶目前中心位置在北緯17.5度，東經148度，以時速28公里朝西北方往日本移動，暫時對台灣沒有影響。

溫度方面，北部25至32度；中部25至33度；南部25至33度；東部25至31度；連江縣26至30度，金門縣27至33度，澎湖縣26至32度。

紫外線方面，花蓮、澎湖、金門達紅色「過量級」，可在20分鐘內的曝曬下造成皮膚、眼睛的傷害；其餘地區達橘色「高量級」，促成傷害的曝曬時間為30分鐘內。提醒民眾做好防曬工作，避免在10點至14點間在烈日下活動。

空氣品質方面，北北基、桃竹苗、宜花東及澎湖為「良好」等級；高屏、馬祖、金門為「普通」等級；中彰投、雲嘉南為「橘色提醒」等級。環保署補充，下風區域「中部以南」的雲量多寡及降雨洗除作用強弱，將影響污染物累積及午後光化作用導致的臭氧濃度。

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