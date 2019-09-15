收假注意！太平洋共存3低氣壓... 迎風面、中南部多陣雨

2019-09-15 11:13

〔即時新聞／綜合報導〕中秋連假進入最後1天，天氣風險管理公司氣象主播賴忠瑋提醒，今（15）日北部水氣稍微增加，轉為多雲局部短暫陣雨，包含東半部地區也有機會；民眾至北東沿海需留意長浪，中南部則要注意局部午後雷陣雨。

賴忠瑋指出，從衛星雲圖可見，西太平洋上有大片低壓帶雲系，當中還有3個低氣壓，尤其要特別注意，位於台灣東南方的低氣壓逐漸往西邊移動，雖不至於直接影響台灣，但外圍環流仍會帶來些微水氣，位於迎風面的北部、東北部地區雲量稍微增加，會有局部零星的短暫陣雨。

賴忠瑋也強調，這3個低壓中心動向在未來有很大變數，目前看來，北方低壓中心會往北移動，不至於會牽引南方的2個低氣壓中心，持續留在偏南方，未來會如何發展還有待觀察。目前也不排除是否會生成颱風「琵琶」。

溫度方面，賴忠瑋表示，由於雲量增加、外圍環流帶來偏東北風，帶來相對涼爽的風面，北部地區低溫約25至26度、高溫約在31至32度之間；南部地區仍維持較炎熱，溫度沒有太大改變，低溫約27度、高溫約31至32度左右。

在未來4天的雨區，主要降雨在北部迎風面基隆、北海岸附近可能會有局部短暫陣雨，南部的山區則較有機會發展午後熱對流，中部也會有零星降雨。另外，中南部、尤其高屏地區要特別注意空氣品質。

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