西太平洋3低壓系統並存 最新模擬路徑圖曝光

2019-09-15 00:57

〔即時新聞／綜合報導〕今年第16號颱風「琵琶」尚未生成，但最新的全球預報系統（GFS）模擬路徑圖顯示，目前西太平洋上的3個低壓系統，未來都有可能與日本擦邊，美國氣象專家則表示，熱帶系統活躍期將持續到本月底。

美軍：西太平洋3熱低持續發展

美國聯合颱風警報中心（JTWC）預警圖指出，目前西太平洋上的95W熱低為紅色警示，象徵「可能在24小時內發展成熱帶氣旋」；97W為橙色警示，意即「可能發展為熱帶氣旋，但過程可能超過24小時」；98W為黃色警示，意為「不太可能在24小時內成為熱帶氣旋」。

日本恐連續遭3熱低擦邊

美國佛州大學（FSU）氣象研究生柯丸（Levi Cowan）建立的氣象數據資料網站顯示，97W與98W這2個熱低的所有模擬路徑指出，它們未來可能與日本本州擦邊，接著轉往東北東方向前進，或是前進日本九州；95W熱低則有過半數模擬路徑朝向日本，另有機率通往巴士海峽。

美專家：太平洋熱帶活躍期至9月底

美國氣象機構「AccuWeather」的高級氣象學家傑森．尼科爾斯（Jason Nicholls）在推特指出，現在西太平洋的天氣狀況具備發展熱帶活動的良好條件，這樣的狀況預計將持續到9月底。

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