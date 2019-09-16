「金牌音樂趴」台南開唱 大咖要來門票超搶手

2019-09-16 18:14

〔記者蔡文居／台南報導〕台灣菸酒公司將在9月28日晚上於南市府永華市中心西側廣場舉辦「金牌音樂趴」大型音樂派對活動，表演陣容強大，包含蔡依林、戴愛玲、四分衛、孫盛希等多位知名歌手，其中，蔡依林只出席台南場，因此台南場門票超搶手，傳出很多議員都接獲民眾請託，讓議員忙得不可開交，但僧多粥少也無可奈何。

主辦單位表示，該活動入場門票是以活動抽獎或贈票方式提供金牌台灣啤酒消費者，官方並無以任何形式販售門票，活動訊息詳洽「台灣啤酒」FB粉絲專頁。

台灣菸酒公司今天在南市府舉行公益贈票記者會，捐贈400張公益門票給台南市義消人員、社福及身障團體。由市長黃偉哲、社會局長黃志中、消防局副局長楊宗林、以及身障與社福團體及義消人員等代表接受。

黃偉哲表示，台灣啤酒「金牌音樂趴」舉辦多屆，今年不僅邀請到天后蔡依林來到台南，更首創結合公益慈善活動，贈票給台南市社福及身障團體及義消志工團體，台酒公司對台南市的厚愛及回饋社會的善心，身為市長很榮幸且很開心，感謝主辦方的愛心善舉，讓台南成為歡樂又有愛的城市。

台酒公司台南營業處表示，台灣菸酒公司產品成功外銷至美國、澳洲、日本等眾多國家，是台灣人引以為傲的「台灣之光」。除積極發展事業外，台酒公司也一直持續積極贊助國內多項文化及體育活動，如成立「台灣啤酒籃球隊」、「台灣啤酒棒球隊」，展現企業重要的社會責任，此次的公益贈票，除了慰勞南市辛苦的義消同仁外，也希望與南市公益團體及身障朋友們一同享受音樂的美好。

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