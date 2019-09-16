捨交管「只下不上」 國道名間交流道路況意外更順

2019-09-16 10:15

〔記者謝介裕／南投報導〕國道3號南投縣名間交流道每逢連續假期便實施「只下不上」的交管措施，今年中秋連假則是3年來首度採取全線開放作法，結果交通竟比之前還順暢，今日南投縣警察局就中秋交通召開檢討會報後，也敲定「彈性封閉」的原則，將提供高公局參考，以減少民怨發生。

2017年以來，每逢3天以上的連續假期，高公局基於車流量疏導考量，總針對國道3號南投名間交流道祭出「只下不上」的交管，即高速公路上的車輛可下名間交流道連繫平面道路，但平面道路車輛則禁止從名間交流道上高速公路，在此前提下，非但名間鄉在地民眾不能就近利用國道進出，連帶前往集集、水里、日月潭、玉山國家公園等就點遊玩的民眾，也被迫須多走10多公里，才能從南投或中興交流道上高速公路，導致平面道路經常大塞車，民怨四起。

南投縣警局交通隊指出，此次中秋連假，名間交流道不像以往一樣執行「只下不上」的交管措施，一度匝道路口的台3線交通號誌還出現故障，但在立即調派機動警力前往路口指揮、疏導下，交通也依然順暢，顯示警力機動交管的優點及效率。

反觀，昔日一味封閉匝道的作法，哪怕清晨、入夜車流減少，在地鄉親照樣不能就近利用國道進出，也難怪怨聲載道，因此，警方將建議高公局日後連假就名間交流道進行交管時，應兼顧彈性空間，如車流量尖峰時段封閉、離峰就解除管制，也才可望將民怨降至最低，更接民意、地氣！

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