中秋連假國三名間匝道不封了 警方祭五招維護交通

2019-09-10 19:34

〔記者劉濱銓／南投報導〕中秋節3天連假，民眾又將南來北往，今年中秋國道3號名間交流道，將不會封閉管制，惟名間交流道是往來南投觀光景點重要樞紐，為此南投警方祭出替代道路、強制改道、停車場預警、科技報路況、路況即時報導等5大交通措施因應，盼維持返鄉團圓的交通順暢。

南投警方表示，今年中秋連假名間交流道將不會封閉，預計吸引許多南北車流進入，屆時若交流道壅塞，將會採「替代道路」方式，引導車流往南投、中興等交流道上國道。

在國道6號往來埔里、仁愛風景區的部分，若收假日愛蘭交流道出現北返車潮，則會引導至下一處北山交流道，以免大量車潮回堵在平面道路。

至於連假期間，若名間交流道進行匝道儀控管制車流，將會採「強制改道」疏散車潮，同樣是引導至鄰近的交流道上國道。

另外，南投各風景區連假也可能會湧入車潮，屆時溪頭、仁愛、日月潭等地將進行「停車場預警」，若有客滿約8成的情況，將會在沿路的道路電子看板，以及道路指示牌提前通知，籲請用路人改到其他景點。

其他交通維護措施還包括，運用Google地圖、國道App提供國道即時路況、影像的「科技報路況」，以及利用電台廣播做「路況即時報導」等，隨時告知民眾交通訊息，盼能維持連假的交通順暢。

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