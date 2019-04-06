國3名間入口匝道全天封閉 平面道路竟沒塞車…居民這樣說

2019-04-06 20:09

〔記者劉濱銓／南投報導〕國道3號南投縣名間交流道因應清明連假可能出現的車潮，在連假第3天全日封閉入口匝道，用路人「只能下、不能上」，今天意外不塞，只有車多，警方透過路口號誌管制，並未出現明顯回堵。地方居民說，現在的遊客連假會提前北返，高公局只顧國道主線車速，硬是將匝道封閉，造成在地人無法就近上國道，簡直就是擾民、多此一舉！

警方說，今天白天名間匝道附近平面道路行車都算順暢，直到下午4、5點才出現車潮，不過藉由現場警力在路口做號誌管制，分段紓解車潮，就算紅燈時出現車龍，但在綠燈時就能有效紓解，整體交通都還算順暢，並未出現塞車情形。

名間居民則說，現代人出遊都會規劃提前北返，加上週日還是休假日，車潮才不明顯，既然車不多，為何一定要封閉匝道，造成當地人上國道還得繞路？希望交通單位日後應多規劃替代道路，做好道路分流指標，並在離峰時段適時開放匝道，交通疏導才會更符合現況。

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