埔鹽順澤宮冠軍帽登記最後一天 4萬頂10月底才能發完

2019-09-15 17:53

〔記者陳冠備／彰化報導〕真的是一帽難求！彰化埔鹽順澤宮一夕爆紅，天天都有民眾到廟來登記索取神帽，中秋連假3日天天登記近1萬頂，至今日為止預約登記索取已經高達4萬頂，讓不少年邁志工們幾乎無暇休息，主委魏信顧累到去醫院打點滴；廟方決定，今天最後一天登記索取，仍然預計要到10月底才能發放完畢。

挪威鐵人三項選手艾登上週日戴著「埔鹽順澤宮」廟帽參加世界錦標賽奪冠後，這頂宮廟帽因此被喻為「冠軍帽」、「神帽」，已有民眾在網路上販售一頂1980元，吸引購買，然而近日又有傳言，未來索取宮廟帽，廟方要收費100元，不少民眾擔心會買到高價，趁連假3天趕到廟登記，把廟埕擠得水洩不通。

「替神明做事，絕不會收費！」順澤宮總幹事陳守欽表示，帽子爆紅後，的確有業者表示可以對信徒收費，但免費贈帽是廟方一直以來的共識，也當成是為帝爺公的服務，不會因為廟紅了，就對信徒有商業行為，他強調到廟索帽，絕不收費，也認為有民眾拿到網路上販售，感到無奈，只能呼籲盡量到廟登記。

不過陳守欽也說，登記索帽者超過預估太多太多，不到一週就逼近4萬頂訂單，讓廟務人員每天忙得無暇休息，主委魏信顧一度過勞，必須到醫院打點滴，未免更多年邁志工出現狀況，廟方臨時決定，今日下午5點最後登記，等訂單消化後，會再擇期開放登記，但也由於與台灣廠商合作多年，並不考慮委由中國業者製作，因此訂單只能慢慢消化，最後一日登記者，恐要到10月底才領得到。

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