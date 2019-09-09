幸運帽1天預約1700頂！埔鹽順澤宮憂仿冒：將蓋廟印

2019-09-09 21:37

〔記者陳冠備／彰化報導〕挪威選手Gustav Iden昨日戴著「埔鹽順澤宮」的台灣宮廟帽參加法國尼斯鐵人三項世界錦標賽，奪下世界冠軍，吸引各國目光，紛稱這是一頂幸運帽，今日不少民眾到廟索取帽子都撲空，廟方趕緊聯絡廠商訂製1000頂，沒想到1天之內已超過1700頂預訂，令廟方不可思議，也擔心日後遭人仿製販售，請示神尊後決定，今後每頂帽子都將蓋上廟印，也更能感受神明保佑。

這頂「埔鹽順澤宮」宮廟帽意外成為幸運物，今天一早就有來自新竹、台中等地民眾驅車彰化埔鹽順澤宮索取帽子，不過廟方庫存只剩40多頂，一下就發光，廟方人員不捨民眾遠來卻敗興而歸，甚至主動獻出自己的帽子贈予，但索帽民眾不斷湧來，廟方在信徒答應捐助下，決定加訂。

500頂3年發不完 一舉成名搶不到

「1000頂還不夠！」順澤宮主任委員魏信顧表示，3年前由信徒李志欣贊助經費製作500頂帽子，發了3年發不完，沒想到昨日一夜被索空40多頂，今日追加1000頂還不夠，到目前為止已有1700頂預訂，恐需追加2000頂才夠，近日就能完能製作。

魏信顧說，順澤宮製作的宮廟帽都是免費提供，只需心意捐增香油錢，金額不限，但擔心有人仿製，拿去販售，決議將新製作的帽子白色帽緣下，加蓋廟印，以示正宗，也更能神明保佑。

埔鹽鄉長：邀請三鐵冠軍來台還願

有趣的是，今日中午廟方要示範蓋印章時卻找不到帽子，因為都送人了，此時埔鹽鄉長許文萍剛好戴著順澤宮的帽子來恭賀，順勢拿起蓋章示範，成為第一頂蓋章認證的「台灣宮廟帽」。

許文萍說，順澤宮主侍北極玄天上帝，在當地已有3、400年歷史，已是埔鹽鄉親重要的宗教寄託，這頂帽子是多年前廟方贈予，很少戴，今天出門前還一度找不到，沒想到戴到廟宇恭喜就被拿去蓋印章，感覺更有神明加持，覺得很幸運。也沒想到台灣宮廟帽也能做到這麼好的國際行銷，讓大家看到埔鹽，希望能邀請Gustav Iden到順澤宮還願。

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