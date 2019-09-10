順澤宮一夕爆紅網狂刷「神力」評論 廟方揭失主身分

2019-09-10 13:45

〔即時新聞／綜合報導〕23歲挪威選手艾登（Gustav Iden）參加法國尼斯鐵人三項世界錦標賽奪冠，他在衝線時頭戴「埔鹽順澤宮」帽子，引發網友熱議之餘，網友也紛紛用「自從參拜順澤宮要了一頂帽子之後」接力造句，對順澤宮猛灌評論文，讓人看了啼笑皆非。

順澤宮位於彰化縣溪湖分局埔東派出所對面，近期因挪威三鐵選手艾登戴著它的帽子奪冠而在網路引發一陣熱議。目前在Google的網路評論裡，更可看到許多網友灌入各種浮誇評論，像是「三鐵神廟，拜了就會破個人PB」、「運動＋9 好宮廟帽不買嗎？」、「我是還沒戴過帽子啦，但聽到順澤宮的名字，整個人就長高20公分了呢」、「我來這裡拜拜過後，騎Ubike，不管距離多遠，都再也沒有被扣到錢，還沒30分鐘，就還車了」、「以後參加三鐵比賽就知道要先去哪裡拜拜了！玄天上帝愛你」，而其中最類似的，則是以「自從參拜順澤宮要了一頂帽子之後」接力造句。

相關內容包含「自從我戴了埔鹽順澤宮帽以後變聰明了，頭腦也清醒了很多，每次考試都得一百分呢！」、「我本來是個萬年國考生，自從參拜順澤宮要了一頂帽子之後，不管是司法特考、調查局還是高普考全都榜首，爽缺隨便我選，主管都幫我提鞋，這94順澤宮的神力。」

「我是個天堂M玩家，平常登入遊戲都要排隊4個小時。今天我戴上順澤宮的帽子後，突然一小時內就登入遊戲。原本點安定裝備都會爆，今天居然讓我順利點出加七武器。」、「自從我戴了順澤宮帽子後，宛如金剛護體，原本一小時只能炒六道菜，現在一小時能出六十道...剩下的時間還能洗菜切菜、煮飯、炸排骨、站櫃檯！」

據埔鹽順澤宮表示，帽子聲名大噪前，這頂3年前由信徒訂製的帽子剩40頂無人領取，沒想到一夕爆紅後，廟方趕工1000頂仍不足以應付眾多想索取帽子的民眾，昨夜經緊急開會後已追加到5000頂，全是免費索取，希望趕在中秋節前可拿到帽子。

廟方主委魏信顧指出，這頂帽子之所以掉在東京街頭，可能是來自一名嫁到東京的台北市婦人，這名婦人因後來喜歡上埔鹽鄉的風土人情，就在埔鹽村購屋，每次只要回台就會到宮裡參拜，廟方也曾送她這頂帽子希望保佑她一路平安，推測可能是因此才會掉落在東京街頭。

23歲挪威選手艾登（Gustav Iden）以3小時52分35秒成績，頭戴「埔鹽順澤宮」帽在法國尼斯鐵人三項世界錦標賽中奪冠。（圖翻攝自臉書粉專「IRONMAN 70.3 World Championship」）

埔鹽順澤宮帽子被視為幸運帽，幾乎一帽難求，目前已經加訂到超過5000頂。（記者陳冠備攝）

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