收假日國5北返車潮湧現 雪隧入口回堵4公里

2019-09-15 09:59

〔記者張議晨／宜蘭報導〕今天為中秋連假收假日，國道5號北上今天上午9時開始出現車流回堵，雪隧北上宜蘭端入口回堵約4公里，從礁溪至南港系統，約需38分鐘，高速公路局提醒用路人上路前注意路況。

根據高公局統計，目前宜蘭北返車流9時許陸續湧現，宜蘭、羅東交流道回堵約1公里，宜蘭市上國五到南港系統，約需1小時，若從礁溪經台9線至坪林接國5至南港系統，約64分鐘。

高公局預估收假日車流仍多，下午2點至晚間9點國5各交流道實施高乘載管制，提醒用路人上路前，隨時注意路況資訊。

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