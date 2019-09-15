國5北上湧車潮時速不到40 北返避開9大地雷路段

2019-09-15 09:38

〔即時新聞／綜合報導〕今天為中秋連假最後一天，國五北上路段在今上午8點多就湧現車潮，據高公局預估，今日將有9大路段可能塞爆，提醒用路人提早北返或改道。

據交通部「高速公路1968」網站顯示，今上午8點多起國五北上頭城-坪林行控路段時速就低於40公里，9點後宜蘭-頭城也開始低於60公里，坪林行控-南港系統時速也低於70公里。

據高公局預估，今日收假車潮將持續湧現，估計北上車流量是平常日的1.5倍，並會有9大地雷路段，其中國5頭城至坪林路段行車時間為平常的7倍。預估今日從上午10點到晚間7點會較為壅塞。其餘路段包含：

國1新竹系統-竹北間，於今日下午3點到6點間將出現壅塞，預估行車時間為平時的4倍。

國1西螺-埔鹽系統間，於今日下午1點到6點間將出現壅塞，預估行車時間為平時的4倍。

國1南屯-后里間，於今日下午2點到6點間將出現壅塞，預估行車時間為平時的4倍。



國3關西-大溪間，於今日下午3點到6點間將出現壅塞，預估行車時間為平時的4倍。

國3大山-香山間，於今日下午2點到7點間將出現壅塞，預估行車時間為平時的4倍。

國3竹山-中興間，於今日下午3點到6點間將出現壅塞，預估行車時間為平時的3倍。

國3霧峰系統-霧峰間，於今日下午3點到6點間將出現壅塞，預估行車時間為平時的3倍。

國6舊正-霧峰系統間，於今日下午4點到6點間將出現壅塞，預估行車時間為平時的3倍。

至於其他要留意的疏運措施包含：

1.路段差別費率：108年9月13日至9月15日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。

2.入口高乘載管制：108年9月14日及15日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

3.入口匝道封閉：108年9月15日0至24時，封閉國1虎尾及埔鹽系統北向入口及國3竹南北向入口匝道。

4.開放路肩：現有開放路肩措施照常實施外，108年9月13日至9月15日，每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

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