美術館20週年 朱銘、林懷民互虧「不正常」

2019-09-14 21:19

〔記者俞肇福／新北報導〕位於新北市金山區的朱銘美術館今天晚上舉辦創館20年館慶暨朱銘新作「不朽‧朱銘‧古沉木太極拱門」特展開幕；朱銘老師大爆料說：「20年前自己創立朱銘美術館，林懷民來看他，說他是瘋子，蓋一個這麼大的美術館，還養這麼多人。」朱銘此語一出，讓一旁的雲門舞集創辦人林懷民忍不住一直笑。

朱銘隨後話鋒一轉說：「林懷民他還敢笑我是瘋子，其實他自己才不正常，搞一個這麼大的雲門舞集，還養這麼多人…」，林懷民看著朱銘虧他，不但不生氣還放懷大笑；朱銘說，其實如果沒有這些別人眼中的「瘋子」或是「不正常」，那麼世界上就不會有這些感動人心的藝術出現，立刻感動現場觀眾，獲得如雷的掌聲。

行政院長蘇貞昌今天出席館慶晚會擔任貴賓，親臨見證當年他擔任台北縣長一手催生的朱銘美術館20歲生日；中研院前院長李遠哲、雲門舞集創辦人林懷民、新北市副市長吳明機等人與現場1000多位民眾一同到場祝賀。

蘇貞昌說，20年前朱銘大師要在這裡設立美術館，當時他當台北縣長，縣府團隊與朱銘美術館克服法令困難，走過篳路藍縷才讓美術館能成立，並且一路走到今天，一轉眼已經20年，祝福朱銘美術館能有更多的20年，而且越來越精彩。

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