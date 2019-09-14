碧潭浮筒單車道啟用 看渡船悠遊山水

2019-09-14 16:05

〔記者何玉華／新北報導〕一度因有破壞市定古蹟疑慮而停擺的碧潭水上浮筒自行車棧道，已完工並在中秋節開放通行，全長135公尺，串聯新店溪上下游人行及自行車動線，遊客也可以體驗一旁緊鄰的新店渡渡船文化。

新北市政府爭取前瞻建設經費辦理「碧潭堰上游沿線亮點」營造工程，第一階段從新店渡渡口到青潭溪口沿線建置自行車道，全長約1.7公里，原定2018年底完工，因其中135公尺的浮筒棧道行經開天宮下方水域，地方文史團體擔心破壞市定古蹟「大坪林圳引水石腔」及新店渡，一度停擺。

文化局經多次會議，在今年6月將新店渡登錄為文化景觀，水利局的浮筒棧道計畫也依規定送文化局相關會議審議後動工，趕在中秋節完工啟用，將原本只到新店渡口的單車道，延伸串連到青潭地區。

水利局指出，新店溪右岸渡渡口至青潭溪口的路徑，施工以不影響市定古蹟及新店渡渡口行船動線，藉由新店溪上下游人行及自行車動線串聯，民眾可以體驗新店渡渡船文化，也讓青潭地區民眾有條安全舒適的自行車道，讓新店溪右岸自行車系統更加完善。

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