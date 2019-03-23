碧潭自行車道影響古蹟爭議 25日下午公聽會

2019-03-23 19:27

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府在新店碧潭風景區打造的自行車道，因地方文史人士擔心規劃行經開天宮下方水域的水上浮筒棧道，恐破壞市定古蹟「大坪林圳引水石腔」及新店渡，文化局25日將舉辦公聽會，水利局也就各方意見及文資審議的可能結果擬就因應方案，而棧道要使用的數百個浮筒堆置在岸邊，相當可觀。

目前新店碧潭既有自行車道只到碧潭渡船頭，單車必須騎上陡坡回北宜路與大車爭道，才能銜接到上游車道；經民眾建議後，水利局規畫從新店渡渡口碼頭，以浮筒興建棧道到新店客運站旁後銜接新烏路，總經費約1.15億元，申請前瞻計畫補助。

但地方擔心破壞市定古蹟「大坪林圳引水石腔」及新店渡，原定去年完工的工程停擺，浮筒堆置在岸邊曝曬；水利局科長黃茂松解釋，浮筒正在驗收中，會尋找暫時移置的地點，文化局也將評估該處水域範圍及是否具有文化景觀價值，預計25日下午2點在在新店區文化劇場召開公聽會。

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