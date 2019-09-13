烏來覽勝橋和碧潭地景藝術啟用 夜間燈光照明更美麗！

2019-09-13 21:20

〔記者翁聿煌／新北報導〕中秋佳節新北市再添兩處觀光景點，新北市長侯友宜今天晚上分別為烏來覽勝橋、碧潭地景藝術舉行啟用儀式，在中秋圓月和五彩燈火的投射照映下，增添秋節的浪漫情趣。

烏來覽勝橋在蘇迪勒颱風期間受損，覽勝新橋就位於舊橋上游20公尺處，相較於水泥舊橋，新橋為更堅固的鋼構橋，同時加裝燈光照明，在夜間可變換五彩燈光，加上噴水景觀，成為烏來景色的新亮點。

侯友宜晚上8點半再趕至碧潭參加地景藝術啟用典禮，在水面上的大小月亮氣球，在中秋夜綻放溫柔美麗的光芒，美麗的造型是由畫家幾米所創作，與懸掛天邊的皎潔明月相互輝映，民眾來碧潭可欣賞雙月美景。

觀光旅遊局長張其強說，幾米的「月亮忘記了」繪本今年正好滿20週年，全球發行超過12種語言版本，幾米及團隊打造出15米的飄浮月亮於碧潭風景區水中展出，月亮陪伴小男孩散發靜謐與美好的溫暖光輝，與碧潭自然山水結合，轉化為動人心弦的地景藝術。

張其強說，幾米超級月亮自13日至11月13日止，在這段期間的白天與夜晚都可以欣賞到不同景致，白天可看見小男孩與月亮相依偎的俏皮模樣，成為新北市打卡新亮點，夜晚則可看見雙月相互輝映，散發撫慰人心的光芒，歡迎大家與朋友、家人一同享受這美好夜景。

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