不甘困鄉下要證明自己行 無障礙達人輪椅走遍20國

2019-09-13 20:07

〔記者楊綿傑／台北報導〕只要願意，身障者也可以走出家門、走向世界！自幼就罹小兒麻痺失去行走能力的「無障礙旅遊達人」李妙紅，不甘留在鄉下做手工藝，一路不畏艱難北上完成學業，跟一般人一樣投入職場，最後自己成功創業。在這過程中，她也克服無法獨立、飽受歧視的環境，自助旅行超過20個國家，甚至還出書跟身障者分享國內外無障礙旅遊撇步，希望鼓勵身障者完成夢想。

因為未接種小兒麻痺疫苗，2歲時李妙紅不幸患病，當時鄰里有些人建議她留在嘉義鄉下學習一些手藝，如刻印章、修手錶，或者賣檳榔過活，但她強調「很想讀書」，所以國中畢業時拚上嘉義女中，但離家太遠遭反對，最後就近讀北港商業學校。不過李妙紅不以此為滿足，她回憶，當時很認真之下，高三那年拚到保送當時是三專的實踐，隻身北上求學。

出社會後，行動不便讓她飽受歧視及不順利，李妙紅說，好幾次在電話中確認有職缺要去面試，到了現場看她這樣子，馬上改口說已經沒缺人，她感覺到社會「不信賴身障者有工作能力」。後來好不容易錄取一份工作，分發到單位後，卻是一直叫她跑外面，讓她疲於奔命。只是李妙紅並沒有這樣就退縮，反而在她工作幾年後因家事要離職，主管還積極挽留她。

後來李妙紅決定創業，走自己過去熟悉的外貿領域，她形容，剛開始只有一張桌子、一台電腦及傳真機，校長兼撞鐘，很辛苦，但很幸運的是過程中受到過去客戶及廠商支持，讓她事業發展越來越大，營業額甚至突破千萬。

經濟較穩定後，李妙紅開始思考自己的夢想，能對社會有什麼影響。她表示，自己很喜歡旅遊，尤其是自助旅行，很多人認為身障者不可能做到，但她陸續駕著電動輪椅遊歷世界超過20國，搭飛行傘、划獨木舟、駕駛電動車都難不倒她，就為了要證明「自己能做到」，成為「無障礙旅遊達人」。

李妙紅認為，旅行可以使人改變，讓自信增加，因此她不只親身帶過跟她一樣行動不便的傷友自助旅行，甚至還出了身障人士旅遊書，讓身障者知道，只要做好哪些準備，也可以跟正常人一樣地玩，她常說「只要你願意，就能翻轉人生」，以此鼓舞傷友追尋夢想。

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