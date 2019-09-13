各界伸援入園採柚 感動80歲中風老農

2019-09-13 18:14

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣冬山鄉80歲中風老農何清和，幾天前擔心他種的柚子賣不出去而愁眉不展，經過本報報導，各界紛紛伸出援手入園採果，2天賣掉一半約6000台斤柚子，今天臉上露出久違笑容，直說台灣社會很有人情味，讓他相當感動。

何清和的妻子早逝，兒子在台北工作，他獨自經營大片柚園，100多棵柚樹今年大豐收，因不良於行無力採收，更不知如何銷售，中秋節前2天，估計有1萬2000台斤待採，急得像熱鍋上螞蟻，便聽從友人建議，以每台斤10元開放採果。

許多人獲知此事揪友摘柚，宜蘭縣文史工作者陳榮楷兩度入園採果，在園內遇上各地來的善心人士，有些人說家裡已有柚子，但為幫助中風老農，要把摘下柚子送給親友，陳聽了之後，大讚「台灣最美風景就是人情味。」

何清和原本擔心柚子賣不出去，一年心血將付諸東流，想不到經過新聞報導，眾人蜂擁而上，這2天被採了6000台斤，還剩6000台斤，很多人也許已無需求，依舊跑來採柚，大家不僅採果，也帶來滿滿愛心，他畢生難忘。

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