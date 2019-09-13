如何當「俗女」趴趴走？ 要搭公車的看這裡

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台語劇「俗女養成記」掀起追劇朝聖熱潮，南市趁熱推出「俗女景點地圖」，獲得「俗」劇的官方臉書粉專助攻推播之外，也教戲迷們如何搭大台南公車到「陳嘉玲的家」。
「俗女養成記」粉專PO出南市觀光旅遊局製作的「俗女景點地圖」，臉書小編說，實在太貼心太可愛了，連小編都想收藏，中秋假期還不知道去哪玩嗎？去陳嘉玲的老家走走逛逛吧，菁寮老街的人情味令人感動！
「俗女養成日記」夯劇拍攝場景就在後壁菁寮地區，近來又成為打卡熱點，交通局早已規劃黃6-1線假日公車往返菁寮、土溝里藝術村，近期又新增白河至高鐵嘉義站的黃16-1線接駁公車，遊客可多多利用。
交通局說，民眾可搭乘台鐵在新營火車站下車後，前往新營客運總站搭乘黃6線（每日10班次往返共20班次）前往「菁寮」站；或在後壁火車站後，轉乘南市黃6線前往「菁寮」站。
若遇例假日，則在新營火車站、後壁火車站另有黃6-1線（例假日16班次）。
交通局說，未來將視實際乘車、地方發展觀光等需求，研議調整、加開固定班次或機動加開班次的可行性。
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「俗女養成記」臉書粉專推PO南市觀旅局製作的「俗女景點地圖」，獲得網友讚爆。（擷自「俗女養成記」臉書粉專）
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網友求教如何搭公車到「陳嘉玲的家」，「台南旅遊」市府官方臉書立馬tag解答。（擷自「俗女養成記」臉書粉專）
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「俗女養成記」女主角陳嘉玲的家，就是取景菁寮這間百年老屋「金德興」藥鋪。（記者洪瑞琴攝）
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台南市長黃偉哲為「俗」劇觀光景點助攻的「宣傳照」。（擷自黃偉哲臉書）