豪雨之後烈日高溫 東勢柑橘「火燒柑」農損慘重

2019-09-12 18:48

〔記者張軒哲／台中報導〕近來因連日大雨後隨即強烈日曬，台中地區柑橘產地遍佈受到烈日灼傷的「火燒柑」。今日立委江啟臣邀集農委會農糧署、台中市政府農業局人員會勘，了解農損情形，並籲請農委會啟動補助機制，解決農民燃眉之急。

東勢區茂興里、明正里、泰興里是椪柑、桶柑產地，近日傳出曬傷災情，青綠色果皮被曬成焦黃，農民損失慘重。果農盧俊良說，一個月內天氣晴雨不定，雨水停留在果皮表面，隨後烈日曝曬，如同熱水燙傷，往年「火燒柑」僅佔3到5％，但這次農損至少2至3成，果實未成熟就被曬乾，根本無法銷售。

江啟臣說，農民雖有塗抹碳酸鈣、包覆紙皮膠帶等防護措施，但碳酸鈣遇雨即遭沖刷流失，紙皮膠帶則會隨果實成長重量改變，加上日照角度變化，均難以有效防治日曬，尤其大雨過後接連強烈日曬，更讓防護措施全破功。

明正里長盧永基表示，塗抹碳酸鈣，每分地需耗費近萬元，農會與市政府雖會收購次級果實，但曬傷柑橘不僅賣相不佳，水分也流失，廠商不願收購，只好忍痛丟棄。

農糧署副署長蘇茂祥會勘後，同意依農業天然災害救助辦法相關規定，提出專案協助，農民盡快向東勢區公所提出申請，由公所查報彙整，交農糧署辦理後續協助，另將邀請農改場專家輔導農民對抗劇烈天氣變化。

連日豪雨與烈日高溫 ，東勢柑橘「火燒柑」農損慘重。（記者張軒哲攝）

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