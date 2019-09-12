新北又爆集體食物中毒？3校72學生腹瀉 33人送醫

2019-09-12 17:23

〔記者周湘芸／新北報導〕私立及人高級中學11日晚間發生27名學生陸續發生腹瀉或腹痛現象，今天由學校統一送醫檢查，已有24人出院。另外，新北市教育局今天下午也接獲崇林國中、錦和高中通報，有學生出現身體不適狀況，初步了解，崇林國中共計23人腹瀉，其中3人就醫；錦和高中共計22人腹瀉，其中3人就醫。衛生局表示，已派員至3所學校及供應商宏遠國際餐飲股份有限公司、久翔食品股份有限公司進行稽查並抽驗，若確立為食品中毒案件，可依食品安全衛生管理法第49條移送檢調偵辦。

衛生局表示，新北市共38間學校（含崇林國中、錦和高中）受宏遠餐飲供餐、16間學校（含及人高中）受久翔食品供餐，今天已命2業者暫停作業，若經檢驗出致病菌，可依違反《食品安全衛生管理法》第15條第1項第4款規定，處新台幣6萬元以上至2億元以下罰鍰，若確立為食品中毒案件，可依《食品安全衛生管理法》第49條移送檢調偵辦。

衛生局指出，依據中央餐廚服務午餐採購契約書規範，廠商供應的食品若致學校發生疑似食物中毒現象，必須暫停供餐，衛生局每月也會至學校針對午餐進行抽驗，倘廠商抽驗結果不符規定，將依食品安全衛生管理法辦理。另也提醒，夏天天氣炎熱，食物運送時間長，廠商仍要注意避免食品變質。

教育局表示，2家廠商依規定暫停對新北市共54所學校供餐，並由其他供餐廠商協助。為確保學校午餐衛生安全，學校均須到廠商中央廚房監廚，教育局每月也會同衛生局及農業局分別至食材供應商、團膳業者及學校稽查。

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