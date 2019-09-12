因應新課綱 中市「優遊台中學」正夯

2019-09-12 19:52

〔記者蘇孟娟／台中報導〕新課綱新學年起上路，強調學生勵自主學習及建立個人學習歷程，台中市教育局開設「優遊台中學」跨校選修課程，邀包括大學、高中及國立自然科學博物館等開課，讓學生利用假日充實學校課堂以外的多元知能。

跨校選修 今年度已有94場次課程

台中市早在4年前就推動「優遊台中學」跨校選修風氣，鼓勵各校展現特色課程，更讓學生有機會接觸有別於傳統學科以外的課程，更根據自己的興趣選擇想上的課。

鎮教育局指出，跨校選修課程雖沒有正式學分，但開辦以來，從105學年度第1學期的9校9門課，到今年度第1學期已有50個學校、機構加入開設73門、94場次課程。

除有38所公私立高中職學校開課外，更邀請包括台中教大、東海、靜宜、逢甲、亞洲、勤益、中台、弘光、嶺東、僑光、修平等11所大學開發適合高中生的課程，讓學生提早接觸大學的特色。

今年特教類的啟明學校首度加入，開設「紓壓保健按摩實務及應用」課程，另首度有社教機構參與，科博館也加入將結合館場資源，開設5門課程，將館藏與展示轉化為教學內容；教育局指出，各項課程，預計目9月21日到12月28日辦理，採線上報名，先搶先贏。

教育局指出，跨校選修課程吸引包括中彰投苗高中職學生參與，因應新課綱，也開放國三生參與，上學期參與人數達1714人，新民高中學生江姵臻修習54小時、18門課；她說，這項跨校選修課最吸引她的是除能學到現有學校沒有的課程，更能玩中學、學中玩，認識不少志同道合朋友，十分超值。

結業證明 學生可做學習歷程檔案

教育局長楊振昇指出，新課綱上路後，強調學生自主學習及建立個人的學習歷程，甚至日前大學招聯會公布「大學參採學習歷程項目內容草案」，各校系均有採計「高中自主學習計劃」，優遊台中學正好能提供學生打造自主學習及建立學習歷程的選擇，另也讓各校展現特色課程外，資源共享及校際共好，讓學生受惠。

教育局指出，參與學生雖沒有正式學分，但課程結束後有各開課學校的證書，參與時數累計達18小時者，教育局更會頒予結業證明，讓學生做學習歷程檔案。

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