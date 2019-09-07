批新課綱「不談能力大談素養」 李家同：顧好基礎才重要

2019-09-07 17:25

〔記者吳柏軒／台北報導〕9月開學且108新課綱已上路，清大榮譽教授李家同今天受邀演講，批評課綱本末倒置，追求素養卻降必修、增選修，擔憂學子未來基礎學力不好，更質疑為何國小就要開始學AI？他強調，只要國文、英文、數學等科目學好，未來就能面對科技快速變化。

國教行動聯盟今天召開教育議題講座，找來李家同針對108課綱與入學辦法等進行演講，李家同開頭就批評，過去9年一貫課綱的能力指標洋洋灑灑2212筆，他問在座家長，「孩子都學會了嗎？」再看今年上路的108課綱，不談能力大談素養，質疑包山包海的素養太難，再次提到，「我有生之年，大概不可能有這種素養了！」

李家同還提到，自己大學念真空管，畢業後5年真空管就消失了，但數學等基礎好，一下子就跟上電晶體時代，他強調，國教階段應讓學子把國文、英文等基礎知識學會，他批評國小學AI無用，更直言現今課綱降必修、增選修，會弱化基礎科學，恐帶來一大災難。

李家同也談到偏鄉，認為如今108新課綱以及未來大學入學，要建構「高中學習歷程檔案」，但偏鄉孩子沒有資源、沒錢補習，偏鄉學校坦言開36門選修課都是補強課，台北市高中則可以開72門多元選修，前陣子更看到補習班廣告要幫忙「增素養」，家長查過要幫孩子學寫程式兼考證照，要花4萬元，偏鄉孩子又該如何？

李家同最後認為，每個孩子能力都是有限，應把國文、英文、數學等都學好，未來要學寫程式，數學不好永遠寫不出來，家長需思考，不該理會那套升學主義競賽，避免為了學習歷程，最後反而基礎學問上不來，反而不好。

國教行動聯盟理事長王立昇也幫李家同總結，談到升學是每個家庭或孩子想透過教育翻轉或進階的重要手段，但把升學變成一種主義，可能會造成負面影響，應有自我看法與規劃。

但現場仍有家長不滿李家同，直嗆他的說法已太晚，若5年前還來得及，但如今孩子都已坐上開動中的車子，再講這些都沒用；王立昇連忙打圓場說，李家同的說法包含要家長顧好基本能力，才能真正因應未來快速變遷的環境等。

教育部國教署高中職組長韓春樹則表示，針對偏鄉，已訂有補助要點，協助各校引進校外多元師資，豐富選修課程內涵。未來也將建置線上多元選修課程及共學平臺，使偏鄉學校學生可以多元、適性學習。

韓春樹還說，在基礎學力方面，降必修是提供學校發展校訂課程及規劃學生彈性學習時間更大空間，但為滿足學生銜接不同升學進路之適性學習需求，學校須提供延伸部定必修、並訂有領域選修加深加廣課程，因此不會影響學生基本學力，學生如有個別需求，更可透過各校補強的選修課來加強學力。

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