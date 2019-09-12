向二峰圳學習 屏東水利會擬於大津蓋地下取水廊道

2019-09-12 18:59

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣高樹鄉農田灌溉面積廣達2470公頃，為屏東縣最大，但位濁口溪的大津進水口，八八風災後常有含沙量過高、取水口淤積問題，屏東農田水利會計畫仿效林邊溪的二峰圳，興建地下取水廊道，盼在年底前完成規畫，明年動工，嘉惠農民。

屏東縣高樹鄉灌溉水源，主要透過逾60年歷史的大津進水口取濁口溪水，再經舊寮圳輸送到全鄉農田，但是莫拉克風災之後，溪水含沙量過高，導致雨季時水路淤塞，經常需要清淤，旱季水量不足時，還需要抽取地下水，電費負擔沈重。

屏東農田水利會長黃信茗表示，經過評估，決定仿效林邊溪的二峰圳，興建「大津進水口地下取水廊道工程」，溪水經由礫石濾層，滲透到底下的集水廊道，再透過圳路將水輸送到進水口，工程興建後，取水量可由現在每秒鐘3噸，增加到每秒取水9噸，集水廊道還有地下水庫的功能，除讓灌溉水源更穩定，有了多餘的水，未來還能做民生用水等用途。

地下集水廊道工程所需經費約1.4億元，屏東農田水利會8月底已向農委會提出計畫，立委蘇震清也協助在高樹鄉召開「新豐大津進水口水質改善」座談會，並積極向農委會爭取經費支持。

黃信茗表示，農委會允諾先補助水利會先期規畫經費700萬元，預計今年底前可完成規畫，如果獲得工程經費補助，希望最快在明年動工，工期約需1年。

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