宜蘭員山大湖風景區 水利會強制收回「還湖於民」

2019-02-21 17:36

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣員山鄉大湖風景遊樂區，產權屬於宜蘭農田水利會，長期租給大湖育樂公司經營風景區，水利會基於「還湖於民」的立場，不打算續租，但業者陳正光不服，與水利會纏訟5年多，最終仍由水利會勝訴；今在法院人員陪同下，水利會至湖域執行強制執行程序，收回大湖；水利會長許南山說，未來大湖將委託縣府管理，發展為縣管風景區。

員山鄉大湖風景區湖域面積約10公頃，水深1至5公尺，1997年在縣政府輔導下開始開發，由大湖育樂公司向農田水利會承租湖域，經營大湖風景遊樂區，有餐廳也有划船設施，供遊客休憩，但入園要200元門票，每年租金業者須繳給水利會約50萬元。

不過，水利會2012年，基於還湖於民的立場，通知業者2013年8月合約到期後不續租，業者不服，更拒絕將湖域歸還，水利會遂提起民事訴訟，雙方纏訟至2017年，最高法院判水利會勝訴定讞，並於今日在法院人員的陪同下，水利會至大湖清點財產，執行強制執行，現場業者並未與水利會發生衝突，業者更自行請來吊車，拆除設施。

陳正光指出，整個大湖遊樂區他投資了2億多元，但水利會當時說收回就收回，片面終止契約，要配合縣府將大湖劃為保護區，不讓他繼續經營，他當然不服這種鴨霸的行為，還好內政部後來撤銷，不能設保護區。

陳正光說，政黨輪替後，水利會說要將大湖轉給縣府繼續經營風景區，他願意支持，因為繼續做風景區才能帶動地方發展，所以今天他自己請來吊車與機具拆除湖面設施。

許南山指出，大湖收回後，將循目前礁溪龍潭湖的模式，交由宜蘭縣政府維管，成立縣管風景區，民眾可以自由進出觀光，不用收門票，達到「還湖於民」的目標，大湖有清澈湧泉，只要結合生態教育，具有觀光發展潛力，絕對能夠成為宜蘭新興熱門景點，並帶動地方發展。縣府指出，還未收到要維管大湖的相關訊息。

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