內門農田解渴！納入高雄水利會灌區 最快明年動工

2019-04-10 23:19

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市內門區仰賴農塘灌溉，近年來山區乾旱缺水，農民只能看天吃飯，中央與地方攜手，將以溝坪盆地5里優先試辦，納入水利會灌區，目前進行可行性評估，最快將於明年動工。

內門農產品品質優良，市場反應極佳，卻不屬於高雄農田水利會灌區範圍，缺乏穩定用水供應，農民仰賴開挖農塘蓄水，不料近年來氣候異常，山區乾旱缺水，加上淤積待清，造成農民缺水灌溉。

水利會說，以溝坪盆地等5里為例，實際有耕作農地面積達230公頃，300名農民向水利會陳情，會長呂文豪體恤民意，親自與農民現地會勘，爭取將內門區納入評估計畫，研議擴大水利會灌溉區域。

農委會農田水利處處長謝勝信也表達支持，補助高雄農田水利會經費，以溝坪盆地5里為優先評估試辦重點，目前正在進行可行性評估，報告預計今年底出爐，預計明年可以動工，後續經費將協助爭取。

水利會根據當地現有水源進行評估，發現可以採取溝坪溪引水，但枯水期流量較少，恐供水不穩定，需要進一步克服，另有雨水儲存形成的天然湖泊龍湖水庫，位處高地，可採重力流方式引水灌溉。

水利會也評估開鑿地下水井取水灌溉，目前找到3處公有地及1處私有地進行評估，但內門區地形高低起伏大，工程施作、接管不容易，未來將作為補助水源，穩定農民灌溉用水。

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