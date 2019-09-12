北市東區租金竟比東京貴！ 背後原因曝光...

2019-09-12 13:02

〔記者楊心慧／台北報導〕近期不少知名店家退出台北市東區商圈，包含韓服飾H:CONNECT、麻辣鍋滿堂紅、冰品店ICE MONSTER，東區沒落議題再度被討論，台北市議員王鴻薇質疑，東區租金比東京貴，且從數據來看商圈人潮衰退不少，顯見北市府振興東區計畫失敗，要求市府針對租金、吸引人潮想辦法，商業處解釋租金有下降，當地里長曾反應東區租金貴的原因之一為二房東轉租，發現問題後里長也有積極協調。

王鴻薇質疑，以撤出的ICE MONSTER店租為例，每坪租金約1.3萬元，東京表參道ICE MONSTER分店附近的店租每坪租金換算成台幣則是1.1萬元，台北市長柯文哲忙於組黨荒廢市政，東區租金竟超越東京。

王鴻薇表示，日本的房屋稅高，屋主付出的成本比台灣高，租金卻較便宜，先前柯曾要課徵空店稅卻不了了之，她認為市府對東區租金過高必須想辦法，針對租稅方面，應要有些懲罰性或是輔導性的政策。

王鴻薇調閱資料發現，東區的捷運忠孝復興、忠孝敦化站，近5年來人潮低迷，幾乎都是負成長，統計今年1到6月捷運出入人次分別大跌9.2%和4.5%證明市府對振興東區計畫完全沒有吸引人流，幾乎是全面失敗。

商業處副處長江美玲表示，市府主要是輔導商圈、改善硬體等，像是協助舉辦活動吸引人潮、設置指示牌、協助店家進駐等，租金則屬私人行為，但市府可透過里長和房東接觸，協調降租。

江美玲坦言，過去東區的空置率確實算高，但空置率有逐漸下降的趨勢，從，據不動產投資顧問公司戴德梁行調查資料，東區商圈108年第1季空置率為12.5%、第2季空置率已下降為10.1%，東區商圈發展協會在今年1月及9月自主性盤點東區光武、建安、建倫及仁愛4里空置店面，空置數已從242間下降至145間，降幅達40%。

江美玲說，雖然有店家退出東區，但也有不少店家近期進駐，像是藝人羅志祥自創潮牌旗艦店、日本火紅的香料咖哩「大阪香料咖哩」、知名樂團五月天阿信與藝術家不二良聯手打造的「StayReal Cafe」等，店家進出對商家來說或許反而是轉機。

至於議員質疑租金貴，江美玲表示，其實東區租金有下降，當地里長曾反應東區租金貴的原因之一為二房東轉租，但後來里長發現此問題也有積極協調，讓原房東直接和有意承租的店家溝通。

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