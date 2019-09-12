偏鄉「公車式小黃」今首度前進原民區 嘉惠服務茂林偏鄉原民！

2019-09-12 11:29

〔記者黃建華／高雄報導〕偏鄉「公車式小黃」今首度深入原民區，今日起前進茂林區服務當地鄰里！

高市交通局攜手交通部公路總局推動極限村落偏鄉幸福小黃服務，針對高齡人口超過25%、距離500公尺內沒有公車站牌、聯外交通不便的偏鄉部落，導入公車式小黃，落實照顧年長者住民的理念，今年起陸續服務旗山、杉林、甲仙、美濃、內門等偏鄉，獲當地民眾熱情歡迎，今日更首度深入茂林原民區，搭載起族民的期望，提供便利的聯外交通服務。

茂林區原民表示，茂林好山好水的風景及紫斑蝶的活動盛典雖吸引許多觀光客前來，但族民通勤卻只能倚賴鮮少的公車班次，如今引進公車式小黃服務族民，不僅搭乘舒適，更是比照公車票價收費，無疑是對原民區的一大鼓舞。

交通局副局長黃萬發指出，茂林區地處偏遠，雖有部分公車班次提供族民往來市區的接駁服務，部份地區受限地形，長期缺乏公車服務，交通局有鑑於此，依據當地族民需求規劃公車式小黃服務路線，自9月12日上路服務；公車式小黃不僅是創新服務，更是改善偏鄉交通、保障當地居民交通權益的有效方法。

黃萬發表示，公車式小黃目前服務團隊達161輛車，服務39條路線，公車式小黃平均每年可較公車節省約30%補助經費，同時提供優於公車的接駁服務，除了比照原公車定時定班服務外，導入預約服務，提供民眾更彈性的乘車選擇。

他說，公車式小黃透過延駛服務範圍、導入手機APP預約功能以持續精進服務，深入偏鄉地區服務年長者。

黃萬發指出，公車式小黃有三大效益：一、省錢、當地民眾往返旗山市區、屏東車資往往超過千元加上額外負擔空駛費用，更是一筆高額開銷，搭乘公車式小黃僅須支付公車二段次費用，約24元；年長者及身心障礙者刷悠遊卡或一卡通等電子票證即可免費搭乘，享有輕鬆、便利、優質的接駁服務。二、幸福小黃計畫，交通局是提供全新、具備衛星定位系統的6-8人座公車式小黃服務，提高民眾通勤便利，安全有保障之優質服務。三、固定平假日發車提供服務，民眾無須擔心叫不到車，行的權益有保障。

交通局表示，高雄i-Bus APP可查詢公車式小黃資訊，並有預約功能，提供民眾即時查詢服務車輛動態資訊。

若搭車時發生司機服務態度不佳或過站未停等情形，可記下車牌號碼及發生時間、地點等相關資料，向高雄市政府交通局（申訴專線：07-222-6816）申訴，如經查證屬實者，將逕依公路法相關規定開罰。

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