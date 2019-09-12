新北查中秋物價 柚子、筊白筍、玉米變貴了

2019-09-12 10:48

〔記者賴筱桐／新北報導〕中秋節將近，新北市政府主計處今天公布查訪應景食材的物價概況，包括文旦柚、筊白筍、玉米、蛤蜊等與去年同期相較，都呈現上漲趨勢，其他如月餅、糕餅點心、雞肉與秋刀魚，則是微幅下跌。

主計處指出，今年文旦收成受颱風影響，較去年產量少，加上中秋節前需求增加，價格比去年9月同期漲幅12.36%；月餅及糕餅點心類因原物料雞蛋成本比去年降低，且業者推出多項優惠促銷方案，分別較去年同期小跌1.82%及0.25%。

主計處表示，豬肉與雞肉為烤肉主要食材，今年境內豬隻雖未受鄰近國家非洲豬瘟影響，但境外進口豬肉供量減少，致價格上升，今年8月較去年同期漲幅2.5%；雞肉因去年禽流感疫情及823豪雨影響，供應量減少價格高，後來國內業者大量飼養，今年供量較去年同期增加，指數跌幅2.43%。

水產方面，今年秋刀魚供量較去年增加，8月指數較去年同期跌幅1.21%，新鮮小卷則受高溫天候影響，捕獲量逐年下降，較去年同期漲幅4.19%，其餘水產類包括蛤蜊（蚵）及蝦蟹類，因近期中南部連日大雨、淹水，供量較去年縮減，指數分別比去年同期漲幅3.03%及1.68%。

另外，烤肉常用到的蔬菜類今年受高溫炎熱及7、8月連日大雨影響，供量不如去年充裕，致筊白筍、玉米及甜椒8月指數分別較去年同期漲幅16.66%、11.80%及6.69%；其中筊白筍因今年產地供量銳減，玉米因秋行軍蟲侵台供量減少，兩者指數漲幅較大。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法