中秋連假天氣如何？氣象專家最新預測出爐

2019-09-12 08:13

〔記者楊綿傑／台北報導〕明天起就是一連3天的中秋連假，民眾都非常關心天氣狀況，以便揪親友開烤肉趴或者出遊，氣象專家們紛紛提出連假最新天氣預測，原本令人擔心的熱帶系統應該不會打擾連假的各種計畫，民眾可以放心準備迎接假期到來。

氣象達人彭啟明在臉書分析，位於菲律賓東方的大低壓帶，持續有熱帶性低氣壓正在發展中，但低壓的範圍太廣，直徑都超過2000公里，內部的發展比較慢，結構仍然很鬆散，還需要一些時間調整。而目前就氣象預報的綜觀分析來看，預期低壓的位置可能稍微逆時針轉彎，位置轉換為東北西南向，目前的熱低會逐漸順著大低壓帶往西北移動，未來這幾天將逐漸往台灣東部到琉球附近海面接近。

彭啟明認為，這對台灣是好消息，因為距離仍遠，中秋連假期間，明後2天不受到影響，持續是類似昨天穩定的天氣類型，只有靠山區偶有零星局部陣雨，中午溫度較高，早晚較舒適。下週日隨著低壓系統或是颱風接近東方海面，不排除很外圍的環流帶動下，北部東半部迎風面偶有地形陣雨，但大致上，今年中秋連假對台灣而言，是很難得的較好天氣，很適合戶外活動，民眾可以好好把握。

氣象專家吳德榮則在「三立準氣象 老大洩天機」專欄中指出，從中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，目前熱帶低壓在菲律賓東方海面，受季風低壓環流東北緣的導引，轉向西北移動。今、明兩天有發展成「颱風」的機率。而以最新歐洲模式（ECMWF）及美國模式（GFS）模擬來看，熱帶系統在呈現藍圈的擺線運動，延遲了其靠近台灣的時間，故秋節期間離台灣尚遠，對天氣無影響。

吳德榮在專欄提到，今、明2日為「秋老虎」的天氣型態，天氣穩定，各地大多為晴時多雲，白天熱、紫外線強，注意防曬。僅迎風面北海岸、東北角有零星短暫降雨；中南部山區午後亦有局部短暫陣雨的機率，但影響範圍小、時間短，很不明顯。在今日氣溫方面，北部24至36度、中部23至35度、南部23至35度、東部23至36度。

至於連假整體詳細狀況，吳德榮在模式中指出，根據最新模式模擬顯示，中秋夜各地大多為晴時多雲，唯在東北風迎風面的大台北及東北部雲量略增；東北角、北部山區有零星降雨的機率。後天至下週一水氣漸增，各地仍大多為多雲時晴的天氣；中南部山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，少部分平地受影響；迎風面大台北及東北部雲量漸增，有零星短暫雨的機率，尤其北海岸、東北角及北部山區；週日、下週一北台灣氣溫則可能略降。

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