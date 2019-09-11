快揪團烤肉開趴！中秋節好天氣 桃園以南可清楚賞月

2019-09-11 18:10

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中秋連續假期即將在本週五登場，中央氣象局表示，週五以前各地都是多雲到晴的好天氣，除基隆、北海岸因為降雨，賞月機率較低，其他地區幾乎都可一睹月娘風采；另，位於菲律賓東方的熱帶性低氣壓預計明天增強為輕度颱風琵琶，但各國模式對於未來路徑看法分歧，但可以確定的是週五以前都不會影響台灣天氣。

氣象局預估，週五以前太平洋高壓勢力都很強，各地為晴到多雲的好天氣，僅基隆、北海岸、東半部地區會有零星降雨，各地山區或近山區平地可能會有午後雷陣雨。氣溫方面，各地白天高溫約32至35度，桃竹苗地區容易有36度以上高溫發生，紫外線指數容易達到過量甚至危險級，民眾外出活動請注意防曬並多補充水份。

氣象局針對桃園市發布高溫橙色燈號，新竹縣、新竹市、苗栗縣、金門縣為黃色燈號，明天有36度以上高溫發生機會。

預報員陳建安說，週六、下週日太平洋高壓逐漸減弱，南邊低壓帶開始北抬，各地大致為多雲到晴，基隆、北海岸、東半部地區降雨時間延長，午後雷雨範圍除各地山區，還擴大到南部、花東平地。

下週一到下週三南方低壓帶持續北抬，台灣天氣開始受到影響，東半部、北部開始出現短暫陣雨，中南部雲量也會增多，全台各地都有機會發生午後雷陣雨。氣溫方面，各地高溫將比週五以前稍降，但實際降幅要看降雨情形而定。

預報員陳建安說，目前菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓正在發展，最快明天就會增強為今年第16號颱風琵琶，預估強度為輕度颱風。

氣象局預估，琵琶生成後路徑會先偏北，但週五碰到太平洋高壓邊緣後，容易受到高壓強弱影響未來路徑，美國模式認為颱風將一路往北朝日本南方海面前進，歐洲模式則認為，颱風受高壓導引氣流影響，會容易往台灣方向靠近。

陳建安說，雖然該熱帶性低氣壓未來路徑變數大，但可以確定的是將不會影響到中秋節當天的天氣。週五除基隆、北海岸因為降雨，賞月機率較低，大台北、花東地區雲量稍多，但仍可從雲縫中賞月，桃園以南地區則相當適合賞月。

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