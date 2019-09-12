體驗西拉雅水庫騎跡 11/23在烏山頭水庫登場

2019-09-12 10:34

〔記者王涵平／台南報導〕西拉雅國家風景區管理處將於11月23、24日在烏山頭水庫舉辦單車極限活動，路線串聯4大水庫、台3線、175咖啡公路等地，不收報名費，還是全台唯一可以玩水庫，同時取得BRM國際認證的自行車活動。

西拉雅管理處表示，「2019台灣自行車節-西拉雅玩水酷~水庫騎跡」活動已納入法國極限運動俱樂部自行車聯合會（Brevet De Randonneurs Mondiaux，簡稱B.R.M）國際認證之精華路線，目前報名人數已超過400人，歡迎民眾把握機會踴躍報名。

活動推出「玩庫子弟」系列活動，有「玩庫子弟」tag好友抽獎活動、「玩庫子弟」拍照分享拿獎金、及「玩庫子弟」全員大集合等，只要上「2019西拉雅玩水酷」粉絲專頁完成活動指令，就有機會獲得精美好禮，包含現金5000元等。

活動當日除了單車活動，管理處規劃「BIKE訪西拉雅野餐日」，現場有精采樂團表演、攤商市集、玩庫子弟摸彩活動等；嘉南農田水利會烏山頭水庫風景區配合當天活動，特別祭出強檔優惠：4歲以下兒童免費入園、滿4歲以上每人只收取40元門票。

西拉雅管理處長許主龍表示，「2019西拉雅玩水酷~水庫騎跡」單車活動第2年舉辦，而200公里及300公里路線是國內外車友引領期盼的國際認證路線，騎乘路線串聯烏山頭水庫、尖山埤水庫、曾文水庫、虎頭埤水庫等4座水庫。 活動詳情可至西拉雅國家風景區管理處FB粉絲專頁網頁查詢。

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