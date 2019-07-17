吉貝耍爆米香體驗活動夯 帶動部落活力

2019-07-17 07:54

〔記者王涵平／台南報導〕東山區西拉雅族吉貝耍部落學堂爆米香活動打出名號，衛生所、農會邀部落民眾體驗，在青年署部落青年暑期工讀生與部落媽媽協助下，吃起風味獨特的爆米香，讚不絕口。

吉貝耍部落近年來推動友善耕作農業，推出自創品牌「澤蘭米」的無毒米，結合爆米香、爆爆米的製作，開發無毒米食商品、禮盒，拓展澤蘭米的銷路，讓部落採慣行農法種植水稻的農民轉型，增加種稻的收入。

東山區衛生所推動「高齡友善城市：世代融合」計畫，與東山區農會執行「幸福農村推動計畫：世代學習、代間溝通」，前往吉貝耍部落學堂舉辦「爆米香」活動，邀請部落老人家與小孩，體驗以前農村社會時代老老少少拿米排隊爆米香的情景，促進代間情感互動。

活動約40人參與，學堂負責人段洪坤老師先簡報西拉雅族人種稻的歷史及米食文化，再到戶外進行爆米香的體驗。傳統爆米香機發出轟隆巨響，一陣煙霧飄出來帶來陣陣米香，老人家說好懷念這種場景與香味，但有小孩子被爆米香巨大聲響給嚇得掩耳逃竄，有的嚇得臉色鐵青，驚叫連連，相當有趣。

部落媽媽示範教導及青年署部落青年暑期工讀生協助，體驗從煮糖、糖膏攪拌爆米香、壓模，完成一片片爆米香，以無毒米爆出的米香特別香醇可口，現場氣氛歡樂。

吉貝耍部落學堂表示，想體驗古早味爆米香可洽詢預約，電話：06-6233190。

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