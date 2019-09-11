金門打火弟兄 獲消防績優救護人員團體丁組金質獎

2019-09-11 21:13

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣消防局榮獲107年消防績優救護人員團體丁組金質獎，副局長王世祿今天代表金門縣消防局前往新北市接受表揚，另外，縣消防局救災救護指揮中心隊員陳佳峻、邱俊德榮獲「生命捕手」獎項，金湖分隊隊員陳平獲「急救精靈」獎項。

縣消防局表示，根據研究顯示，OHCA（到院前心肺功能停止）患者在沒有實施CPR（心肺復甦術）的情況下，存活率每分鐘減少7至10%，超過10分鐘將會造成不可逆的腦死；但若即時給予CPR急救，存活率將提高近2.5倍。

縣消防局隊員陳佳峻、邱俊德因為參與OHCA緊急救護案件是隊中經驗最多而榮獲「生命捕手」獎項；另外，金湖分隊隊員陳平也因緊急救護提高患者生機而獲「急救精靈」獎的鼓勵。

縣消防局表示，救災救護指揮中心若接獲疑似OHCA案件，除立即派遣救護車，也同步執行DA-CPR（線上心肺復甦術指導），透過電話指導報案人評估傷病患意識、呼吸狀態，若辨識出為OHCA案件，由119執勤員透過電話逐步教學，報案人可依指導內容逐一步驟操作，以利及早啟動生命之鏈。實施CPR急救，可縮減救護車到達現場前之救護空窗期，提高傷病患存活率；縣消防局表示，感謝東元綜合醫院醫師簡振宇全力支援與協助，簡振宇因為因緣際會，主動表示願意擔任縣消防局無給職醫療指導，除協助推動緊急救護專業諮詢與訓練外，也包含了DA-CPR品管審查，也因為簡振宇的專業指導，金門消防局119派遣員對於OHCA案件辨識度及線上CPR指引能力大幅提升。

消防局局長翁宗堯說，金質獎是團體分組最高殊榮，代表縣消防局每趟勤務在高壓及不確定之環境下與時間賽跑，仍能完成任務，並通過多項指標評審後脫穎而出，也代表縣消防局全體伙伴的努力、團隊合作精神獲最大的肯定。

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